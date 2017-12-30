TGC'den ziyaret

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, FETÖ’nün medya yapılanması soruşturması kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci yazar Nazlı Ilıcak’ı dün ziyaret etti.
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