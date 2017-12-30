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    TGC'den ziyaret

    İSTANBUL
    30.12.2017 - 00:37 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, FETÖ’nün medya yapılanması soruşturması kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci yazar Nazlı Ilıcak’ı dün ziyaret etti.

    Ilıcak’ın üyeleri olduğunu belirten Olcayto, ziyaret sırasında Ilıcak’ın kendisine, hep demokrasiden yana olduğunu ve askeri vesayete karşı çıktığını söylediğini aktardı.

    Etiketler: nazlı ılıcak , TGC , gazetehaberleri
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