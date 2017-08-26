TGC'den tutuklu gazetecilere ziyaret

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Güven, 24 Ağustos günü yaptıkları ziyarette Cumhuriyet gazetesinden Murat Sabuncu, Kadri Gürsel ve Ahmet Şık, Sözcü’den Gökmen Ulu, Habertürk’ten Oğuz Usluer ve kapatılan Özgür Gündem’den İnan Kızılkaya ile görüştü. Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile görüşme ise izin alınmasına rağmen, Atalay 11 Eylül’deki dava öncesi avukatları ile görüşmede olduğu için gerçekleşemedi.



‘ADİL YARGILANMA’

Görüşmede tutuklu gazeteciler, mahkemede sundukları delillerin dikkate alınması durumunda özgür kalacaklarını, adil yargılanmak istediklerini vurguladılar.



Ahmet Şık: “Meslektaşlarıma şöyle sesleniyorum; 11 Eylül 2017 Pazartesi günü davamız var, hatırlıyor musunuz?”



Kadri Gürsel: “Bizim içerde geçirdiğimiz süre bir yıla yaklaşıyor. Biz adil yargılanmak istiyoruz. Savunmalarımız dikkate alınsın. HTS kayıtları temelinde savunmamı yapıyorum. Hakkımda görüşme diye iddia edilen konu bana tek taraflı gönderilmiş 85 mesajdır. ByLock iddiası asılsız ve temelsizdir.”



Murat Sabuncu: “Özgürlüğü kaybedişimizin 300’üncü günü. Bunun bir demokrasi nöbeti olduğunun farkındayız.. Önümüzdeki günler bayram. Bu bayramda benim için en büyük mutluluk Nuriye ve Semih’in haklarının iade edilerek hayata dönmeleri olur. Koğuşlarda elbiselerimiz sayıldı. Tek tip için hazırlık sürüyor. Bu bizlere giydirilmeye çalışılırsa Türkiye’de gazeteciliğin imajı çok uzun süre toparlanılamayacak. ”



Gökmen Ulu: “Ben cezaevinde iddianamemin hazırlanmasını bekliyorum. Her ay tutukluluğuma itiraz ediyorum. Savunmamı hazırlıyorum. Ancak avukat kısıtlılığım sürüyor. Mektup kısıtlılığım var. Sevdiklerim mektup gönderiyor, verilmiyor. 60 günde bir açık görüşümüz var. Biz örgüt üyeliği kapsamında tutuklanmamamıza rağmen bize o kapsamda muamele ediliyor.”



Oğuz Usluer: “Bana darbeci dediler, bir tane delil koyamadılar ama ben darbeci olmadığımı delilleriyle ispat ettim. Bu yanlışlığı da yine mahkeme düzeltecektir.”



İnan Kızılkaya: “Tüm meslektaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Silivri Dokuz Nolu Cezaevi’nden Türkiye’nin en iyi gazetesi çıkar.