TGC Burhan Felek Ödülleri sahiplerini buldu

Törende, 70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan Ahmet Örs, Ertuğ Karakullukçu, İzzet Öz, Melih Aşık, Nurzen Amuran, Orhan Atasoy, Ömer Kırkpınar, Sezi Ergun Anar, Tevfik Yener ve Zeynep Oral’ın ödülleri verildi.



Zeynep Oral’ın ödülünü Orhan Erinç, Ömer Kırkpınar’ın ödülünü TGC üyesi Mehmet Ali Canberk, Ahmet Örs, Tevfik Yener, Orhan Atasoy, Sezi Ergun Anar, Ertuğ Karakullukçu, İzzet Öz, Nurzen Amuran’ın ödülünü de TGC Balotaj Kurulu Başkanı Nuray Özger aldı. Sağlık sorunu nedeniyle törene gelemeyen Melih Aşık’ın ödülü de asistanına takdim edildi.