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    Hürriyet >Eğitim>Tezi başarılı olmayanlara tezsiz yüksek lisans diploması

    Tezi başarılı olmayanlara tezsiz yüksek lisans diploması

    AA
    16.09.2017 - 10:38 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 10:38

    ‘Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yönetmeliğinin 22. maddesinin 6'ncı fıkrasının son cümlesi, "Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17. maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir" şeklinde değiştirildi. 

    İlgili yönetmeliğin 28. maddesinin 6'ncı fıkrasının son cümlesi de "Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26. maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir" şeklinde düzenlendi.

    Etiketler: tez , yüksek lisans , YÖK , Resmi Gazete
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