Tezgah mÄ± dediniz?

Fatih Kaya yazÄ±yor
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PFDK kararlarÄ±
GeÃ§en hafta aÃ§Ä±klanan cezalar sonrasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ biletsiz seyirci giriÅŸi nedeniyle 20 Bin Lira ceza aldÄ±...
BeÅŸiktaÅŸ'a yine aynÄ± maÃ§ta taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± sebebiyle 25 Bin Lira ceza Ã¶demesine karar verildi...
PFDK'nÄ±n adalet saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kantar nasÄ±l bir Ã¶lÃ§Ã¼mle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor Ã§ok merak ediyorum...
KadÄ±kÃ¶y'de sahaya giren seyirci iÃ§in 15 Bin Lira ceza verenler, BeÅŸiktaÅŸâ€™a 25 Bin Lira veriyor...
CezanÄ±n sahaya giren taraftar nedeniyle olduÄŸunu biliyoruz...
Bu aradaki 10 Bin Lira'lÄ±k fark nedir?
BeÅŸiktaÅŸ - Gaziantepspor maÃ§Ä±nda o olumsuzluk dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§ bir olay olmadÄ±...
Fakat yine de 10 Bin Lira fazladan ceza kesildi...
DÃ¶nelim...
Biletsiz seyirci giriÅŸini bir oranÄ± mÄ± var?
En yÃ¼ksek cezayÄ± yine BeÅŸiktaÅŸ Ã¶dedi...
Galatasaray, Ankaraspor, EskiÅŸehirspor'a 15 Bin Lira ceza veriliyor...
BeÅŸiktaÅŸ'a 20 Bin Lira...
Biletsiz giren seyirciler tek tek sayÄ±larak mÄ± bu ceza kesiliyor?
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KÃ¼fÃ¼r serbest
Galatasaray tribÃ¼nlerinin, Kayserispor ve Ankaraspor maÃ§larÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a yÃ¶nelik kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ tezahÃ¼ratlarÄ±na kulaklarÄ±mÄ±z ÅŸahit oldu...
Fakat gÃ¶zlemci duymamÄ±ÅŸ...
Dakika dakika, saniye saniye raporlara yazÄ±lan kÃ¼fÃ¼rleri de biliyoruz...
Futbol federasyonunun, Ankaraspor ve AnkaragÃ¼cÃ¼ kulÃ¼plerine Ã§ektiÄŸi ihbarnamede dediÄŸi gibi...
"Kamu vicdanÄ±nÄ± tatmin edecek ÅŸekilde" kararlar verin...
Bir-iki hafta sonra gÃ¶zlemlediÄŸiniz(!) baÅŸka bir maÃ§ta kÃ¼fÃ¼r edilir siz de yazarsanÄ±z, kime nasÄ±l hesap vereceksiniz!
Kamuyu geÃ§tim, sizin vicdanÄ±nÄ±z tatmin olacak mÄ±?!
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Tabataâ€™ya ayÄ±p ettiniz
Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanan BeÅŸiktaÅŸ - Ãœmit Milli TakÄ±m hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±na gelenler Tabata'ya yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±ÄŸa ÅŸahit oldu...
MedyanÄ±n BeÅŸiktaÅŸ'a Ã§ok yÃ¼klendiÄŸinden dem vurup, Tabata'ya verilen paranÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸerek hazÄ±rlanan tezahÃ¼rat Ã§ok yanlÄ±ÅŸ...
Verilen paranÄ±n suÃ§lusu Tabata mÄ±?
O ÅŸekilde bir yaklaÅŸÄ±m, ertesi gÃ¼n manÅŸetlerden geri dÃ¶ner...
YapÄ±lan gÃ¼zellikler gÃ¶lgelenir...
Mustafa Hoca'ya gÃ¶sterilen sevgi gÃ¶sterisinden bahseden oldu mu? OlmadÄ±...
Fakat bunun suÃ§lusu medya deÄŸil, tribÃ¼nde oÂ tezahÃ¼ratÄ± sÃ¶yleyenler, yani aynÄ± kiÅŸiler...Â Â