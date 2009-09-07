Tezgah mÄ± dediniz?

Fatih Kaya yazÄ±yor

AynÄ± sezon 4-2 sona eren Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±na dÃ¶nelim...BaÅŸkan'Ä±n desteÄŸini Ã§ektiÄŸi maÃ§tan daha Ã¶nce oynanmÄ±ÅŸ bir maÃ§...2 penaltÄ±, bir kÄ±rmÄ±zÄ± kart, tartÄ±ÅŸmalÄ± bir gol...BeÅŸiktaÅŸ cephesi hakemi eleÅŸtirirken...Adnan Polat hakemin yÃ¶netimini beÄŸenerek, desteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±...Hakemlerin hatalarÄ±nÄ± desteklemenin ne kadar yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu bÃ¶ylece gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduk...O zaman adama sorarlar, hani hakemler iyiydi? Destekliyordunuz?Her idareci kendi takÄ±mÄ±nÄ±n menfaatlerini korumak zorunda, fakat korumayÄ± yaparken kÃ¶tÃ¼ yÃ¶netilen bir maÃ§ sonrasÄ± destek olursan sonucuna katlanÄ±rsÄ±n...BeÅŸiktaÅŸ aynÄ± sezon ilk yarÄ±da olan hatalarÄ±n sonucunda yaÅŸanan haksÄ±zlÄ±klarÄ± belirten bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±...ToplantÄ±da kabullenemediÄŸim Ã§ok ÅŸey vardÄ±...Ã–nemli olan bu deÄŸil belirtmek istediÄŸim, BeÅŸiktaÅŸ lehine bir hata olsa dahi hiÃ§ bir zaman hiÃ§ bir hakeme destek olunmamÄ±ÅŸtÄ±r...Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu hatalÄ± kararlardan en Ã§ok siyah-beyazlÄ±larÄ±n canÄ± yandÄ±...YaÅŸayan daha iyi bilir...Åžimdi soruyorum...4 haftasÄ± geride kalan SÃ¼per Lig'de Galatasaray lehine olan kararlara ÅŸahit olduk...Tersi sÃ¶z konusu olsaydÄ±...Arda ceza alsaydÄ±...Denizli maÃ§Ä±nda penaltÄ±lar verilmeseydi...Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Baros'un attÄ±ÄŸÄ± gol iptal edilseydi...KÄ±saca Galatasaray puanlar kaybetseydi...Tezgah mÄ± olacaktÄ±?Åžuan ki hakem yÃ¶netiminden memnun olan Galatasaray, ilerleyen haftalarda aleyhine kararlar verilirse yine sessiz kalacak mÄ±?HiÃ§ sanmÄ±yorumâ€¦O zaman ÅŸimdiki sessizliÄŸin sebebi nedir?Hakemlere olan destek mi?

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PFDK kararlarÄ±

GeÃ§en hafta aÃ§Ä±klanan cezalar sonrasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ biletsiz seyirci giriÅŸi nedeniyle 20 Bin Lira ceza aldÄ±...

BeÅŸiktaÅŸ'a yine aynÄ± maÃ§ta taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± sebebiyle 25 Bin Lira ceza Ã¶demesine karar verildi...

PFDK'nÄ±n adalet saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kantar nasÄ±l bir Ã¶lÃ§Ã¼mle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor Ã§ok merak ediyorum...

KadÄ±kÃ¶y'de sahaya giren seyirci iÃ§in 15 Bin Lira ceza verenler, BeÅŸiktaÅŸâ€™a 25 Bin Lira veriyor...

CezanÄ±n sahaya giren taraftar nedeniyle olduÄŸunu biliyoruz...

Bu aradaki 10 Bin Lira'lÄ±k fark nedir?

BeÅŸiktaÅŸ - Gaziantepspor maÃ§Ä±nda o olumsuzluk dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§ bir olay olmadÄ±...

Fakat yine de 10 Bin Lira fazladan ceza kesildi...

DÃ¶nelim...

Biletsiz seyirci giriÅŸini bir oranÄ± mÄ± var?

En yÃ¼ksek cezayÄ± yine BeÅŸiktaÅŸ Ã¶dedi...

Galatasaray, Ankaraspor, EskiÅŸehirspor'a 15 Bin Lira ceza veriliyor...

BeÅŸiktaÅŸ'a 20 Bin Lira...

Biletsiz giren seyirciler tek tek sayÄ±larak mÄ± bu ceza kesiliyor?

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KÃ¼fÃ¼r serbest

Galatasaray tribÃ¼nlerinin, Kayserispor ve Ankaraspor maÃ§larÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a yÃ¶nelik kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ tezahÃ¼ratlarÄ±na kulaklarÄ±mÄ±z ÅŸahit oldu...

Fakat gÃ¶zlemci duymamÄ±ÅŸ...

Dakika dakika, saniye saniye raporlara yazÄ±lan kÃ¼fÃ¼rleri de biliyoruz...

Futbol federasyonunun, Ankaraspor ve AnkaragÃ¼cÃ¼ kulÃ¼plerine Ã§ektiÄŸi ihbarnamede dediÄŸi gibi...

"Kamu vicdanÄ±nÄ± tatmin edecek ÅŸekilde" kararlar verin...

Bir-iki hafta sonra gÃ¶zlemlediÄŸiniz(!) baÅŸka bir maÃ§ta kÃ¼fÃ¼r edilir siz de yazarsanÄ±z, kime nasÄ±l hesap vereceksiniz!

Kamuyu geÃ§tim, sizin vicdanÄ±nÄ±z tatmin olacak mÄ±?!

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Tabataâ€™ya ayÄ±p ettiniz

Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanan BeÅŸiktaÅŸ - Ãœmit Milli TakÄ±m hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±na gelenler Tabata'ya yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±ÄŸa ÅŸahit oldu...

MedyanÄ±n BeÅŸiktaÅŸ'a Ã§ok yÃ¼klendiÄŸinden dem vurup, Tabata'ya verilen paranÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸerek hazÄ±rlanan tezahÃ¼rat Ã§ok yanlÄ±ÅŸ...

Verilen paranÄ±n suÃ§lusu Tabata mÄ±?

O ÅŸekilde bir yaklaÅŸÄ±m, ertesi gÃ¼n manÅŸetlerden geri dÃ¶ner...

YapÄ±lan gÃ¼zellikler gÃ¶lgelenir...

Mustafa Hoca'ya gÃ¶sterilen sevgi gÃ¶sterisinden bahseden oldu mu? OlmadÄ±...

Fakat bunun suÃ§lusu medya deÄŸil, tribÃ¼nde oÂ tezahÃ¼ratÄ± sÃ¶yleyenler, yani aynÄ± kiÅŸiler...Â Â