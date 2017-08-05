Tezcan: İşlem yapılması gerekir

Tezcan, Oğan’la ilgili AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın yaptığı, “Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır” değerlendirmesine tepki gösterdi. Tezcan şunları söyledi:

“Ünal bu yaptığı açıklamayla problemin yükünü partinin üzerinden atabilmesi mümkün değil. Bu tartışmalar özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde Türkiye’de bilinçli ve sistematik bir biçimde gündeme taşınmıştır. Mahir Ünal’ın ifadelerinde Ayhan Ogan’ın AK Parti ile ilişkisi olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yok. Kamuoyunun merak ettiği şey şudur, parti ile ilgili bu sözleri söyleyen eski MKYK üyesi bugün partisi ile ilişiği yoksa ‘Partimiz ile üyelik ilişkisi yoktur’ diye bir açıklama bekliyor kamuoyu. Parti ile üyelik düzeyinde bile bir ilişki varsa, partinin eski MKYK üyeliğini yapmış ve bütün platformlarda parti adına konuşan bu kişi hakkında partideki görevi ne olursa olsun onunla ilgili bir işlem yapılması gerekir. Ayhan Oğan hakkında AK Parti yönetimi ne işlem yapmıştır, herhangi bir işlem yapmış mıdır, bu işlemi yapmadığı sürece bu yük üzerindedir.”