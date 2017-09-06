Teyzesinin kızıyla evlenemedi diye dehşet saçtı!

Samsun'un Terme ilçesinde eşinden ayrılan Emine Günay (46), annesi Narin Yıldız'ın (78) yanına döndü.

Teyzesinin oğlu İsmet Kır (53) ise bu durumu fırsat bilerek Emine Günay ile evlenmek istedi. Emine Günay da teyzesi Narin Yıldız da bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Sabah'ın haberine göre önceki gün tekrar eve giden Kır, teyzesi ve kuzenini ikna etmeye çalıştı.

Yine olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Kır, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkararak önce Emine Günay'a ardından teyzesi Narin Yıldız'a ateş açtı.

Günay ve Yıldız, kanlar içerisinde yere yığılırken evden çıkan İsmet Kır, mısır tarlasında olayda kullandığı tabancayı başına dayayarak intihar etti.

112 Acil servis ekibi Emine Günay ve İsmet Kır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı halde bulunan Narin Yıldız ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yıldız tedavisinin ardından taburcu edilirken saldırgan ve öldürdüğü kuzeni yapılan otopsilerinin ardından toprağa verildi.