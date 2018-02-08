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    Teyzesini taciz ettiğini öğrendi... Sokakta boğazı kesilerek öldürüldü

    Damla GÜLER
    08.02.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:

    Dün Şişli’de boşanmak üzere olan eşi Leyla Karal’ı boğazını keserek öldüren 51 yaşındaki Ali Karal çıkarıldığı İstanbul sulh ceza hakimliği tarafından, “kasten öldürmek” suçundan tutuklandı. Leyla Karal’ın, eşinin teyzesini taciz etmesi üzerine boşanma davası açtığı öğrenildi.

    Teyzesini taciz ettiğini öğrendi... Sokakta boğazı kesilerek öldürüldüŞİŞLİ’de dün Ali Karal (51) bir hafta önce kendisine boşanma davası açan eşi Leyla Karal ile konuşmak için buluştu. Çıkan tartışma sonrası Ali Karal eşi Leyla Karal’ı (38) boğazını keserek öldürdü. Karal, cinayetin ardından polise giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Ali Karal savcıya verdiği ifadede pişman olduğunu söyledi. Savcılık tarafından tutuklanması talebi ile İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Ali Karal, “kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    EŞİNİN TEYZESİNİ TACİZ ETMİŞ

    Öğrenilen bilgiye göre Leyla Karal eşinin teyzesini taciz ettiğini öğrenince boşanma davası açtı. Ali Karal, yaklaşık bir hafta önce boşanma davası açan Leyla Karal’ı konuşmak üzere Şişli’ye çağırdı. Ali Karal, Şişli'de Cevahir Alışveriş Merkezi'nin arkasındaki Aytekin Kotil Caddesi üzerinde onlarca kişinin gözleri önünde, kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği Leyla Karal’ın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Ali Karal pişman olduğunu söyledi.

     

     

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    Etiketler: istanbul , Kadın cinayeti , taciz , son dakika
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