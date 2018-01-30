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    Teyzesi televizyondan tanıdı... Kadıköy saldırganı aylardır aranan kişi mi?

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 15:44 | Son Güncelleme:

    Kadıköy’de sokak ortasındaki genç kıza yumruk atan kişinin 9 aydır kayıp olarak aranan Anıl Gürbulak olduğu iddia edildi.

    Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde cuma günü lise öğrencisi 17 yaşındaki B.G.K. kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikâyette bulundu.

    Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Adli kontrolle serbest bırakılan saldırgan için ikinci kez yakalama kararı çıktı. Saldırgan tekrar yakalandı ve tutuklandı. 

    Teyzesi televizyondan tanıdı... Kadıköy saldırganı aylardır aranan kişi mi

    'YUMRUK ATAN YEĞENİM ANIL' 

    Sosyal medyada büyük tepki çeken saldırıyla ilgili bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Anıl Gürbulak’ın teyzesi Cahide Karga, Müge Anlı’nın ATV’de yayınlanan programına katılarak Kadıköy’de genç kıza yumruk attıktan sonra tutuklanan adamın aylardır kayıp olan 28 yaşındaki yeğeni Anıl Gürbulak olduğunu söyledi.

    'BABASININ ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DE BİLMİYOR'

    Tekirdağ’da babası Kanber Gürbulak’ın, annesi Ayfer Gürbulak’ı bıçaklayarak öldürdüğü, Anıl'ın psikolojik rahatsızlığından dolayı aylardır kayıp olduğu ileri sürüldü. Teyzesinin anlattıklarına göre, annesi aylar önce Anıl evden gittiğinde polise kayıp başvurusunda bulundu, ancak psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylemedi. Polis, hakkında arama kaydı oluşturulan Anıl’ı bulmasına rağmen, 18 yaşından büyük olduğundan bir şey yapamadı. Anıl, babasının annesini öldürdüğünü de bilmiyordu.

    TEYZESİ, ÖZÜR DİLEDİ, ŞİKÂYETÇİ OLMAMASINI İSTEDİ

    Anıl’ı, arkadaşları ve komşularının haberlerde görerek kendisine söylediklerini anlatan teyze, Müge Anlı aracılığıyla yeğeninin yaraladığı kızdan gözyaşları içinde özür dileyerek, şikâyetini geri almasını istedi. Karşı tarafın haklı olduğunu fakat yeğeninin annesinin öldürüldüğünü bile kavrayamayacak psikolojide olmadığını söyleyerek, özür diledi.

    Teyzesi televizyondan tanıdı... Kadıköy saldırganı aylardır aranan kişi mi
    Teyzesi televizyondan tanıdı... Kadıköy saldırganı aylardır aranan kişi mi

    Etiketler: son dakika
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