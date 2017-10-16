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    Teyakkuzda bekliyorlar

    DHA
    16.10.2017 - 11:00 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Reyhanlı İlçesi’nin Suriye sınırındaki Oğulpınar Hudut Karakolu’na yığınak yapıldı. Tanklar ve iş makinaları girmek için emir bekliyor.

    Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 12 Ekim’de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde göreve başlaması ardından bölgede zaman zaman silah sesleri duyuldu. Reyhanlı’dan da kimi zaman uzak kimi zaman da yakın noktalardan gelen sesler, kısa süre devam etti.

    Teyakkuzda bekliyorlar

    Batı illerinden TIR’larla sevk edilen bir fırtına obüsü ile zırhlı kurtarma aracı, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin Oğulpınar Mahallesi’ne getirildi. Güvenlik önlemleri altında TIR’lardan indirilen askeri araçlar, Oğulpınar Hudut Karakolu’na geçti. Halk ve çocuklar Türk bayrakları ile askerlere destek verdi.

    Oğulpınar Karakolu zırhlı araçlar ve iş makineleri hazır bekliyor.

    Etiketler: karakol
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