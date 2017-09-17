TEV’in Soma bursiyerleri piknikte bir araya geldi

TEV, 2014’ten beri Soma maden faciasında babalarını kaybeden 166 öğrenciye okul öncesinden yükseköğretime kadar her düzeyde aylık burs veriyor. Bu kapsamda toplamda 2 bin bireysel ve 110 kurumsal bağışçıyla yaklaşık 1 milyon TL değerinde burs sahiplerini buldu. Ayrıca TEV son üç yıldır İzmir’de bursiyerler ve aileleriyle bir araya geliyor.

MOTİVASYON İÇİN YAPIYORUZ

Etkinlikte Hürriyet’in sorularını yanıtlayan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, piknikle yeni eğitim yılı öncesinde Soma’daki maden faciasında babalarını kaybeden öğrencileri motive etmek istediklerini söyledi. Piknik sayesinde aile, öğrenci ve bağışcıların bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirten Günay, “Pikniğimizde yeni eğitim yılı öncesinde aile ve öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak istiyoruz. Ailelerin sorunlarını dinliyoruz. Çözüm yolları arıyoruz. Çocuklarımızla sohbet ediyoruz. İsteklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

1 MİLYON DEĞERİNDE BURS VERDİK

2014’ten beri verilen bursların toplamda 1 milyon TL’ye ulaştığını dile getiren Günay şu bilgileri verdi:

“2014 sonbahardan beri anaokulundan üniversiteye 166 öğrenciye toplamda 1 milyon TL değerinde burs verdik. Bireysel 2 bin, kurumsal 110 bağışçımızın desteğiyle Soma’da ailesini kaybeden çocuk ve gençlerimize tüm eğitim hayatları boyunca bu desteği sürdüreceğiz. Üniversitede 435 TL, diğer düzeylerde ise aylık 175 TL burs sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu miktar yapılacak değerlendirme sonrası artacak.”

Etkinlikte oyunlar oynandı, şarkılar söyledi. Piknik sonrasında öğrencilere kitap, satranç seti gibi birçok hediye verildi. Ailelerse etkinlik sayesinde hatırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.