Tetiği kim çekti?

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Çardak Sokak numara 7/5'ten dün gece sabaha karşı 03.00 sıralarında peş peşe iki el silah sesi yükseldi. Silah sesleri üzerine polis eve geldi. 26 yaşındaki Soner Alkış kanlar içinde yerde yatıyordu. Kız arkadaşı olduğunu söyleyen M.G. ve ağabeyi T.G. şüpheli olarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Alkış'ın cesedi ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evde tabanca, 1 mermi çekirdeği ve 2 kovan bulundu.

M.G emniyette sorguya alındı.

M.G'nin ifadesine göre; 26 yaşındaki Soner Alkış, 25 yaşındaki sevgilisi M.G.'nin kendisini aldattığından şüpheleniyordu. Bu konuda zaman zaman M.G.'ye baskı yapıyordu. Bu baskılar nedeniyle M.G. ayrılmak istedi. Alkış, ayrılmamakta ısrar etse de son kez kendisini görmek istediğini söyledi. M.G., teklifi kabul ederek, Alkış'ı, Bahçelievler Çobançeşme Mahallesindeki kendi dairelerinin karşısındaki ağabeyinin dairesine çağırdı. Ağabeyi arkadaşları ile dışarıda yemekte olduğundan evde değildi. Alkış ve M.G, dün gece evde buluştu. Alkış, M.G'ye, kendisini aldatmadığını ispatlaması için Kuran'a el basmasını istedi. M.G. bu isteği kabul etti ve Kuran'a el bastı. Ancak yine de sevgilisini ikna edemedi. Alkış, inanmadığı M.G.'yi darp etmeye başladı. Dayak sırasında Alkış'ın elinden kurtulan M.G, ağabeyinin şifresiz kasasından tabancayı alarak Alkış'a peş peşe iki el ateş etti. Alkış, yere düştü.

Kafe işleten ağabey T.G. ise emniyette, arkadaşları ile yemek için dışarı çıktıklarını, alkol aldıklarını, eve gelince banyodan üst kısmı çıplak bir kişiyi çıkarken gördüğünü, hırsız sandığını, tabancayla peş peşe ateş ettiğini, açtığı ateş sayısını hatırlamadığını söyledi.

Bahçelievler Araştırma Büro Amirliği'nde sorgulanan M.G. ve ağabeyi T.G.'nin ifadeleri bir birini tutmuyordu. Polis, Alkış'ın cesedi bulunduğunda üst kısmının çıplak olmadığını belirledi. Polis, M.G.'nin ifadesini destekler nitelikte evde bulgular bulunduğunu, cinayeti M.G.'nin işlemiş olabileceğini değerlendirdi. M.G. ve ağabeyi T.G., emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi.