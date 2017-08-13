Teşvik başvuruları tek noktadan

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek için bürokrasiyi azaltacaklarını belirterek, “Bütün teşvik mekanizmalarıyla alakalı illerde tek bir temas noktası oluşturmak çok önemli. Bunu önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bu sayede müracaat edeceksiniz ama kurum kurum dolaşmanıza gerek kalmayacak, biz sizin işinizi takip edeceğiz, birçok yere başvurmanız gerekmeyecek. Yatırım ajansının işini kolaylaştıracak böyle bir yapı kurabiliriz.” dedi.

Akdağ, bu alanda ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile çalışılması gerektiğini belirtti.