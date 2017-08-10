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    Teşvik başvuruları başladı

    Esra ÜLKAR
    10 Ağustos 2017 - 11:24Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 11:26

    MEB'in özel okulda okuyan öğrencilere verdiği eğitim desteği için başvurular, 10 Ağustos’ta başladı. Öğrenciler, 6 Eylül’e kadar e-Okul üzerinden başvurularını yapabilecek. Teşvikten yararlanmak isteyen özel okullar ise aynı tarihlerde MEBBİS üzerinden başvuracak. Yerleştirme sonuçları 15 Eylül’de ilan edilecek.

    Özel okulları tercih eden öğrencilere verilen teşvikler için başvurular 10 Ağustos’ta başladı, 6 Eylül’e kadar sürecek.

    Destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS, öğrenciler ise e-Okul üzerinden kayıtlı bulundukları resmi ya da özel okul müdürlüklerine başvurularını yapacak. Tercih hakkı kazanan öğrenciler 7 Eylül’de ilan edilecek. Öğrenciler tercihlerini 7-14 Eylül’de yapacak. Yerleştirme sonuçları 15 Eylül’de duyurulacak. 15-22 Eylül’de nakil ve kesin kayıtlar olacak. 25 Eylül’de ek yerleştirme sonuçları açıklanacak ve 25-29 Eylül’de bunun kayıtları alınacak.

    KİMLER YARLANACAK?
    Teşvikten özel okula yeni kayıt yaptıran, özel okula giden ve özel okulda yüzde 51’in altında burslu olan öğrenciler başvurabilecek. Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan tebliğe göre, bu yıl 6 bini okul öncesinde olmak üzere toplam 75 bin öğrenciye için ilk defa teşvik verilecek. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar bir defaya mahsus olmak üzere eğitim desteğinden yararlanabilecek. Geçen yıldan devam eden öğrencilerle birlikte bu yıl toplam 340 bin öğrenci teşvik alacak.

    75 bin öğrenciye ilk defa ‘teşvik’75 bin öğrenciye ilk defa ‘teşvik’

    Eğitim Öğretim Desteği Verilen Okul Türleri, Destek Tutarları ve Öğrenci Sayıları

    Okul TürüDestek Tutarı (TL) İlk Defa Destek Verilecek Öğrenci Sayısı
    Okul Öncesi Eğitim Kurumu3 bin 606 bin
    İlkokul 3 bin 680         15 bin
    Ortaoku4 bin 280            15 bin
    Lise 4 bin 280  15 bin
    Temel Lise            3 bin 68024 bin

    Toplam

    75 bin

    		 
    Etiketler: teşvik , başvuru , MEB , ÖĞRENCİ
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