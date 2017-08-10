Teşvik başvuruları başladı

Özel okulları tercih eden öğrencilere verilen teşvikler için başvurular 10 Ağustos’ta başladı, 6 Eylül’e kadar sürecek.

Destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS, öğrenciler ise e-Okul üzerinden kayıtlı bulundukları resmi ya da özel okul müdürlüklerine başvurularını yapacak. Tercih hakkı kazanan öğrenciler 7 Eylül’de ilan edilecek. Öğrenciler tercihlerini 7-14 Eylül’de yapacak. Yerleştirme sonuçları 15 Eylül’de duyurulacak. 15-22 Eylül’de nakil ve kesin kayıtlar olacak. 25 Eylül’de ek yerleştirme sonuçları açıklanacak ve 25-29 Eylül’de bunun kayıtları alınacak.

KİMLER YARLANACAK?

Teşvikten özel okula yeni kayıt yaptıran, özel okula giden ve özel okulda yüzde 51’in altında burslu olan öğrenciler başvurabilecek. Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan tebliğe göre, bu yıl 6 bini okul öncesinde olmak üzere toplam 75 bin öğrenciye için ilk defa teşvik verilecek. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar bir defaya mahsus olmak üzere eğitim desteğinden yararlanabilecek. Geçen yıldan devam eden öğrencilerle birlikte bu yıl toplam 340 bin öğrenci teşvik alacak.

Eğitim Öğretim Desteği Verilen Okul Türleri, Destek Tutarları ve Öğrenci Sayıları