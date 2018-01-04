Testlerin ağırlıkları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ‘YKS ile ilgili sıkça sorulan sorular’a yenilerini ekledi. Buna göre ikinci oturumun adı Alan Yeterlilik Testi (AYT) oldu. Puan türlerine göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve AYT testlerinin ağırlığı açıklanırken, Rusça ve Arapça da eklenerek, dil sınavı 5 alana çıkarıldı.





BAŞARI SIRASI ŞARTI AYNI

LYS’de tıp, hukuk, mühendislik gibi alanlara getirilen başarı sırası barajı değişmedi. Uzmanlar testlerin ağırlıklarının soru sayısına göre beklendiği gibi olduğunu, Arapça’nın yabancı dil oturumuna eklenmesinin ilgili programlarda okumak isteyen imam hatip öğrencileri için avantaj yarattığını belirtiyorlar. Puan türlerine göre

TYT ve AYT’deki testlerin ağırlıkları şöyle:





TYT: Türkçe ve temel matematik yüzde 33, sosyal ve fen yüzde 17.



SÖZEL: Lisansa yerleştirme puanları hesaplanırken, TYT’nin katkısı yüzde 40; AYT yüzde 60 idi. Sözel puan türünde, TYT’de ‘Türkçe’ ve ‘temel matematik’ testlerinin ağırlıkları yüzde 13; sosyal ve fenin ise yüzde 7. İkinci oturumdaysa ‘Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler 1’ ile ‘sosyal bilimler 2’nin ağırlıkları yüzde 30, toplamda yüzde 60.



SAYISAL: TYT’de testlerin ağırlıkları aynı. AYT’de matematiğin ağırlığı yüzde 30; fizik, kimya ve biyolojinin ağırlığı yüzde 10, üçünün toplam ağırlığı yüzde 30.



EŞİT AĞIRLIK: TYT’de test ağırlıkları aynı. AYT’de matematik ve ‘Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler 1’in ağırlığı yüzde 30, toplam yüzde 60.



DİL: TYT’de testlerin ağırlığı aynı. AYT’de ise yabancı dilin ağırlığı yüzde 60.





ARAPÇA İMAM HATİPLİLERİN AVANTAJINA

Salim Ünsal (Eğitim Uzmanı): Testlerin ağırlıkları beklendiği gibi oldu. Yabancı dil testlerine Arapça ve Rusça’nın da eklenmesi önemli. Arapça, bu alanda okumak isteyen imam hatiplilerin avantajına. Bu öğrenciler Arapça sınavına girerek Arap dili ve edebiyatı gibi bölümlere daha kolay geçiş yapabilir.



SOSYAL ÖNEM KAZANDI

Cihan Yeşilyurt (Rehberlik Koordinatörü): Sayısal öğrencileri için TYT’de sosyal ve fen testinin ağırlığı aynı oldu. Bu, bence sosyalin önemini çok artırdı. Çünkü sayısal öğrencileri önem vermedikleri ya da sınavda zamanı yetiştiremedikleri için sosyalden istedikleri katkıyı alamıyordu. Artık bu derslere çalışmaları ve sınavda bir şekilde yapmaları gerekecek. Aksi halde 26 puan gibi önemli bir kayıp olacak.



HER SORU EŞİT PUANDA

Vural Aksankur (Hocalara Geldik): Daha önce sadece TYT testlerinin ağırlıkları açıklanmıştı, şimdi alan yeterliliğini de içeren dağılımı verdiler. Değişen bir şey yok. Matematiğin ağrılığı yüzde 13. Öğrenciler, “Acaba matematiğin puanı sosyalden değerli mi?” diye düşünüyordu. Matematik soru sayısı sosyalin 2 katı olduğundan bu durum ortaya çıkıyordu. Böyle bir şey yok. Sorular eşit puanda. Bu dağılım iyi.