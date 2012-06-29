test haberidir

Vatan'dan Uğur Koçbaş'ın haberine göre, 2001 yılında yaşanan derin ekonomik krizden sonra Ecevit hükümetine dışarıdan bakan olarak atanan Kemal Derviş’le ilgili ağır suçlamalarda bulunan dönemin ekonomiden sorumlu devlet bakanı Güneş Taner’in, dönemin Maliye Bakanı Kemal Derviş ve ABD’li eşi Catherine Derviş hakkında dile getirdiği iddialar dün tartışma konusu oldu.
Taner’in, “Derviş diye birini aldı getirdiler. IMF’den 40 milyar dolar borç aldılar. Bu parayı bankalara dağıttılar. Kime dağıttılar? Kimleri zengin ettiler? Gidin siz ona bakın. Kemal Derviş’in ‘eşim’ diye yanında getirdiği kadın kim ona bakın” sözlerinden sonra komisyon üyeleri “Siz biliyorsanız söyleyin” uyarısında bulundu. Taner ise “Ben söylemem. Bu paraların kime gittiğini ilgili bakanlıklardan araştırın” yanıtını verince dün komisyon, Kemal Derviş’i de dinleme kararı aldı. Gelişme üzerine VATAN, ABD siyasetinde önemli bir pozisyonu olan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdüren Kemal Derviş’e ulaştı. Daha önce BM Kalkınma Programı Başkanlığı’nı yürüten, şu anda da Brookings’te Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı Direktörü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Derviş, iddialar için ‘Vakit kaybettirir’ yorumunu yaparak şu ifadeleri kullandı:
|BU KADAR SORUN VARKEN...
|O zor zamanlarda Türkiye için elimizden geleni benimle çalışan çok değerli takımla ve vatandaşlarımızın büyük özveri ve katkısıyla hep birlikte yaptık. Ülkemiz zor günler geçirdi ama krizden hızla çıkabildi. Bugün bazı Güney Avrupa ülkelerinde üzülerek gördüğümüz durumlara düşmedi. Bunun böyle olabilmesinde milletimizin temelde varolan ve derin tarihi kökenlere ve tacrübelere dayanan sağduyusu neden oldu.
‘Bu kadar sorun varken...’
O zor zamanlarda Türkiye için elimizden geleni benimle çalışan çok değerli takımla ve vatandaşlarımızın büyük özveri ve katkısıyla hep birlikte yaptık. Ülkemiz zor günler geçirdi ama krizden hızla çıkabildi. Bugün bazı Güney Avrupa ülkelerinde üzülerek gördüğümüz durumlara düşmedi. Bunun böyle olabilmesinde milletimizin temelde varolan ve derin tarihi kökenlere ve tacrübelere dayanan sağduyusu neden oldu. Sizden ricam hiçbir önemi veya anlamı olmayan bir habere benden bir yanıt beklememeniz. Hepimizin hayatında ve ülkemizde, dünya ekonomisinin de önünde o kadar ciddi ve çözüme ihtiyacı olan sorun varken ciddi olmayan tartışmalar sadece vakit kaybettirir. İyi çalışmalar dilerim.