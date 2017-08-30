Teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri kaç defa söylenir?

Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir sorusuna cevap arayan vatandaşlar, İslam dininde büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı öncesinde detayları sorgulamaya başladı. Birçok kişinin merakına neden olan teşrik tekbirleri konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplandı. İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler



TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;



Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in, kurban bayramının Arefe günü sabahnamazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar,ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirlerigetirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhâkî, es-Sünenü‟l-Kübrâ, Haydarâbâd, 1344, III, 315; Dârekutnî,Sünen, Beyrut, 1966, II, 49).Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabahnamazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, herfarzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümanavaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşriktekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmelerihalinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kazaedilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43; İbnü‟l-Hümâm, Fethu‟l-Kadîr, II, 81). Şâfiî mezhebine göre iseteşrik tekbirleri sünnettir.



Teşrik tekbiri şu şekilde dillendirilir; "Allahü ekber Allahü ekber. Lailaheillallahu vallahu ekber. Allahü ekber ve lillahilhamd."