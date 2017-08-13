Teslim edilmeyen konutlar için arsa sahibinin mülklerine de haciz

Sayıları 800’ü bulan aile 5 yıl kadar önce Makrom Yapı’nın tanıtımını yaptığı projelerden konut aldı. Kimi aile ödemenin bir kısmını peşin yaptı kimi kredi çekti, kimi şirkete senet verdi. Ancak, satışı yapılan konutlar vaat edilen tarihte teslim edilmediği gibi bazı projelerin temeli dahi atılmadı. Aralarında şirket sahiplerinin de olduğu çok sayıda kişi iki yıl önce gözaltına alında, 6 kişi bir süre tutuklu kaldı.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARI VERDİ

Makrom Yapı ile ilgili 13 kişi hakkında ağır ceza mahkemesinde ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile açılan dava devam ederken Bakırköy Tüketici Mahkemesi geçen hafta önemli bir karar verdi.

Şirketten satın aldıkları evleri teslim edilmeyen iki kişi adına Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi’nde açılan 'tapu iptal ve tescil davası'nda ara karar 1 Ağustos günü verildi. Anılan davada, davalı konumdaki isimler olarak arsa sahipleri Ahmet Kayıkçı ve Mustafa Kayıkçı kardeşlerin yanı sıra, Ebrar Reklam ve Tanıtım Hiz. İnş. şirketi ve Makrom Danışmanlık Hiz. İnş şirketi adına kayıtlı tüm varlıklar için ihtiyati haciz talep edildi.

'ORTAK HAREKET ETTİLER' İDDİASI

Mahkemeye sunulan 11 Nisan 2017 tarihli dava dilekçesinde, arsa sahipleri ile müteahhit arasında bir takım anlaşmalar olduğu, hak sahiplerinin zararına olan bir takım işlemlerin muvazaalı olduğu öne sürüldü. Dava dilekçesinde, sanıklar hakkında açılan davanın iddianamesinde de ‘Kendi aralarında anlaşarak hak sahiplerini zarara uğratma kastı ile hareket ettiklerine’ işaret edildiği belirtildi.

MALVARLIKLARI İÇİN HACİZ KARARI

Mahkeme, verdiği ara kararda davalıların, taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına, borca yetecek miktardan fazla olmamak üzere ihtiyati haciz koydu.

Bu karar, hem bankalara hem de tapu müdürlüklerine gönderildi. Kayıkçı kardeşler adına tespit edilen Trabzon Arsin ve Büyükçekmece’deki gayrimenkullere Bakırköy İcra Müdürlüğü’nün talebi ile haciz konuldu.



'DOLANDIRICILIK' DAVASI İSE DEVAM EDİYOR

Öte yandan hem Makrom Yapı hem arsa sahiplerinin de olduğu 13 sanık ile ilgili dava Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor. Anılan davada yargılanan isimler arasında Makrom Yapı’nın sahibi Lütfü Bakırcı, şirkette sekreter olarak çalışan Gülsüm Tayilan, arsa sahipleri Ahmet Kayıkçı, Adem Kayıkçı ile eski polis memuru Mehmet Albayrak yer aldı. İddianamede, Lütfü Bakırcı hakkında bin 436 yıldan 4 bin 667 yıla varan sürede hapis talep edilirken, arsa sahipleri Ahmet Kayıkçı ve oğlu Adem Kayıkçı hakkında ise, 444’er yıldan bin 480’er yıla varan sürelerde hapis talep edildi.