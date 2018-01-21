Tesla'yı portakalla kandırdı, büyük ses getirdi!

Sürücüsüz araç teknolojisinin gelişmesiyle önümüzdeki yıllarda otonom arabaların ve buna uygun yolların yaygınlaşması beklenirken sabırsız bir sürücünün ilginç deneyi büyük yankı uyandırdı.

Habertürk'ün haberine göre Tesla Model S P85D sahibi bir sürücü arabanın otopilot özelliğini yetersiz bularak kendince bir yöntem denedi. Yarı otonom sürüş sağlayan Model S'de direksiyon simidine portakal yerleştiren Dave Mitton isimli kişi aracı tam otonom hale getirdi.

Şoförlerin dalması, uyuması vb. durumlara karşın manuel güvenlik önlemine sahip olan Tesla Model S, otonom sürüşün devam etmesi için sürücünün her iki dakikada bir aracın direksoyununa dokunmasını gerektiriyor.

Böylelikle basınç sensörleri harekete geçiyor ve arabanın kontrolünün fiziksel olarak bir sürücüde olup olmadığını anlayabiliyor, aksi takdirde sürücüye uyarı göndererek direksiyona dokunması için uyarı gönderiyor.

Dave Mitton bu güvenlik önlemini Tesla Model S direksiyonuna portakal sıkıştırarak sensörleri atlatmayı başardı. Mitton, arkasına yaslanarak rahat bir şekilde spor arabasının keyfini sürdüğü deneyimini Youtube üzerinden paylaştı.

Tesla ise yayımladığı açıklamada otopilot modunda sürücülerden ellerini her daim direksiyonda tutması gerektiğini yineledi zira daha önce Tesla araçlarda olmasa da otonom sürüş modunda ölümcül kazalar gerçekleşmişti.