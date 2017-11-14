Ünlü işadamına Türkiye dönüşü soğuk duş

Uluslararası ajansların son dakika diyerek geçtiği habere göre fabrikada çalışan 100’ün üzerinde siyah işçiden biri olduğunu söyleyen Vaughn açtığı davada yaşananları anlattı.

ZENCİ PİSLİK

Aslında Tesla hakkında aynı konuda ortaya atılan ilk iddia bu değil. Geçtiğimiz ay da üç kişi şirkete dava açmıştı. Bu davaların ana konusu ise LGBT ayrımcılığı ve cinsiyetçilik üzerineydi. Son davada ırkçılık iddialarını gündeme getiren Marcus Vaughn, İngilizce’de argo ve yerine göre küfür olabilen “Nigga” yani “zenci pislik” kelimesi üzerinde durdu. Fabrika amirlerinin bu kelimeyi, zenci çalışanlara karşı sıklıkla kullandıklarını iddia etti. “Tesla elektrikli araç üretiminde öncü bir şirket olarak görünse de, Tesla fabrikalarındaki operasyon prosedürleri sivil haklar hareketi öncesi ırkçı ayrımları hatırlatıyor” diyen işçi, fabrikalarda sürekli olarak ırkçı hakaretlere uğradıklarını söyledi. Yaşadıkları ırkçı ayrımlar üzerine Elon Musk’a şikayet yazdığını belirten işçi, bunun üzerine işten atıldığını belirtti.

MUSK ÖZÜR DİLEDİ

Tesla, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Musk tarafından şirket çalışanlarına gönderilen mailde, “Büyük bir pislik olmamak için tarihsel açıdan az temsil edilmiş bir grubun parçası olmayı anlamaya çalışın. Bazen böyle şeyler istemeden de olsa yapılıyor ve bu durumda özür dilemelisiniz. Eğer birisi adalet yoluyla sarsılıyorsa içtenlikle özür dilemek, böyle durumlarda da duyarlı olmak ve özürleri kabul etmek gerekir” uyarısında bulundu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR