Tesla'nın elektrikli kamyonunun çıkışı erteleniyor

Musk bu araç hakkında uzun zamandır çeşitli ipuçları veriyordu ve aracı, Dünya'nın ilk tamamen elektrikli ağır yük kamyonu olacak olan bir "canavar" olarak tanımlamaktaydı. Aracı Ekim ayında görmek isteyen kişilerin, firmanın ofislerinin yer aldığı Hawthorne, Kaliforniya'ya gitmeleri gerekecek.

Aracın yük kapasitesi, menzili ve otonomluk seviyesi gibi bilgiler hakkında pek çok tahmin var. Reuters tarafından bulunan bazı e-postalara göre kamyon, konvoylar veya ekipler olarak ürün taşıyabilirler. Bir başka rapor da kamyonun günlük taşıma kamyonu olarak işlev görebileceğini ve sadece 300-500km menzile sahip olabileceğini söylüyor. Prototipin önümüzdeki ay tanıtılacak olması, Tesla'nın yeni bir alana girişini işaret ediyor. Tesla daha önce – Model 3 hariç – lüks araç alanında elektrikli arabalar üretmekteydi.

Bu elektrikli kamyonun menzili en önemli soru işareti olmakta ancak kısa bir süre önce bir Tesla Model S, tek şarj ile 950 kilometrenin üzerinde bir mesafeyi geçmeyi başardı ve bu da var olan şüphelerin azalmasını sağlamıştı.