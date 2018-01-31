Tesla'ya iki günde 800.000 dolar kazandırdı!

Tesla'nın geçtiğimiz yıl Avustralya'da kurduğu batarya sistemi, dünyanın en büyük bataryası unvanına sahip. Rüzgar santrali tarafından üretilen enerjiyi kendi deposunda muhafaza eden Tesla bataryaları, ihtiyaç durumunda rezerv edilmiş enerjiyi şebekeye aktarabiliyor.

2016 yılında Avustralya, Tesla'ya ihale açmış ve ihaleyi kaybetmişti. Bu ihaleden sonra açıklama yapan Tesla CEO'su Musk, orada kurdukları batarya sistemini 100 gün içerisinde bitireceğini, eğer bitiremezse de hiçbir ücret almayacağını söylemişti. Musk'ın bu açıklamasından sonra herkes, gözlerini santralin yapılma sürecine çevirdi. Ancak Musk sözünde durdu ve batarya sisteminin inşaatını 90 günden kısa bir sürede bitirdi.

Musk'ın bu bataryaları, şarj ve deşarj uygulamaları arasındaki geçişleri çok kısa bir sürede yapıyor ve şebekelerin rahat bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bataryaların depoladığı elektriğin Avustralya'daki maliyeti 1000 MWh/AUD formülüyle hesaplanıyor. Son iki gün içerisinde ise Tesla'nın toplam kazancı 1 milyon AUD. Bu da 800.000 Amerikan dolarına eşit.