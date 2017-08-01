Tesla Model 3'ün ilk serisi yollara düştü!

Tesla Model 3 için ilk ön sipariş verenler, firmanın Kaliforniya'daki fabrikasında gerçekleşen açılış etkinliğinde otomobillerine kavuştular. Geri kalan ön siparişler ise bir süre beklemek zorunda.

30 kişiden oluşan bir grup, bu hafta sonu Model 3'lerine kavuştular. Anahtarlarına kavuştular diyemiyoruz çünkü aracın kilidi, bir telefon uygulamasıyla, Bluetooth ve yedek olarak NFC teknolojisiyle açılıyor.

Etkinlik sırasında Model 3 hakkında yeni bilgiler de edindik. 35.000 dolara satılan otomobil, 0-60 mph hızına 5,6 saniyede ulaşıyor ve 220 mil menzile sahip. 44.000 dolarlık uzun menzilli model ise 0-60mph hızına 5,1 saniyede ulaşıyor ve şarj istasyonları arasında 310 mil mesafe kat edebiliyor.

Tesla'ya göre araçlar, 10.000 eşsiz bileşenden oluşuyor. Bunlar arasında sekiz kamera ve 12 ultrasonik sensör var. Model S ve Model X gibi Model 3 de tam kapsamlı otomatik sürüş yeteneklerine sahip. Ancak bu özelliği kullanmanın yasal hale gelmesi biraz zaman alacak.

Tesla, yaklaşık yarım milyonluk Model 3 rezervasyonunu 2017 içerisinde karşılamak istiyor.



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