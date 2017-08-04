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    Tesla Model 3'ü almak isteyen binlerce müşteri vazgeçiyor!

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 07:55Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 07:55

    Tesla'nın geçtiğimiz günlerde ilk teslimatlarını gerçekleştirdiği bütçe dostu aracı Model 3 düşüşte! On binlerce kişi Model 3 siparişi iptal etti.

    Tesla’nın tüm dünyada büyük yankı uyandıran yeni bütçe dostu aracı Model 3, gündemden düşmüyor. İlk duyurunun yapılmasından bu yana rekor sayıda ön sipariş alırken bunun yanında on binlerce kişide siparişini iptal etti.

    Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO’su Elon Musk Model 3 için “Satmamaya” çalışıyoruz demişti. Buna rağmen 500 binin üzerinde ön sipariş alan Model 3 için konuşan CEO, iptal edilen siparişlerin sayısını açıkladı.

    Şirketin finansal raporunun açıklandığı basın toplantısında Musk, 518 bin ön sipariş alan Model 3 için ilk tanıtım gününden bu yana 63 bin iptal edilen siparişinde olduğunu söyledi.

    Bu durumdan hiç endişeli gözükmeyen Elon Musk, satışlardan oldukça memnun. Yaptığı açıklamada iptallerin 1 yıldan daha uzun bir sürede bu sayıya ulaştığını söylerken satışları tekrardan yukarı ufak bir çabayla çekebileceklerini ancak bunun hiç mantıklı olmadığını belirtti.

    Keza üretim aşamasında zorluk çeken şirket, önümüzdeki aylarda üretim kapasitesini aylık 20 bine çıkartacağını vurgularken bu şekilde bile tüm siparişlerin teslim edilmesinin 2019’a sarkacağını açıkladı.

    Söz konusu iptallerin çok da abartılacak bir durum olmadığını düşünen CEO durumu bir örnekle açıkladı.

    “Bir restoranda hamburger satışı yapıyorsanız ve müşterilerin bir hamburger için bir buçuk saat beklemeleri gerekiyorsa, onları yeni bir sipariş için cesaretlendirmek ister misiniz?” diyen Musk, son birkaç ayın oldukça zorlu geçtiğini ancak şirket için daha önce hiç bu kadar mutlu olmadığını dile getirdi.

    shiftdelete'in haberine göre düşüş konusunda ise oldukça haklı olan Elon Musk, otomobilin hala günde bin 800’e yakın rezervasyon aldığını söyledi. 2017 yılı sonuna kadar üretim kapasitesini 5 bin, 2018’de ise haftalık 10 bine çıkartmayı hedefleyen Musk’ı ve Tesla ekibini oldukça yorucu günler bekliyor.

    Etiketler: tesla , tesla model 3 , araba , elon musk
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