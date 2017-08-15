Tesla, güneş paneli projesini tanıttı

Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı'na göre Avustralya, yılın büyük bölümünde güneş ışığından faydalanıyor. Aslında, Dünya üzerindeki diğer herhangi bir kıtadan metrekare başına en yüksek ortalama güneş radyasyonuna sahip. Bu, "Land Down Under" ürününü, güneş enerjisi çiftlikleri ve ev güneş ürünleri için ideal bir yer haline getirir.

Webtekno'nun haberine göre ancak, kamuya açık yenilenebilir kaynaklar talebi yükselirken, Avustralya hükümeti kömüre güvenmeyi sürdürmek için enerji fiyatlarını düşük tuttu. Bu, kıtanın tamamında zahmetli bir enerji durumu yarattı. Belki de Avustralya'nın güneş enerjisinin evde kullanılması gerektiğini anlayan Tesla, "Tesla Tiny House" olarak adlandırdığı konuyu ortaya koymaya karar verdi ve şuan kıtadaki bazı büyük şehirleri geziyor.

Şirket, web sitesinde ve Pazar günü Tiny House'u başlattıktan sonra yapılan basın açıklamasında, "Tesla, Avustralya genelinde % 100 yenilenebilir enerji ile çalışan küçük bir ev ile yollara düşüyor" dedi. Model X tarafından çekilen bu evde ziyaretçilerin Tesla güneş enerjisi ve enerji depolama sistemini nasıl kuracaklarını öğrenmeleri için bir Tesla mobil tasarım stüdyosu bulunuyor.

YENİLENEBİLİR EKOSİSTEM

Tiny House, Electrek'e göre enerjinin "gündüz ve gece boyunca depolanabileceği" bir Powerwall piline bağlı altı panelli bir 2kW güneş sistemini kullanarak güneş enerjisiyle güçlendiriliyor. Bu enerji döngüsü Tesla mobil uygulaması ile kontrol edilebilir ve izlenebilir. Bu yenilenebilir ekosistem, Tesla'nın Avustralya çapında evlerde inşa etmeyi umduğu şeydir, burada iki milyondan fazla hanenin zaten çatısında güneş enerjisi paneli var. Tesla henüz çatı üstü güneş enerjisi tesisatı sunmamakla birlikte, Powerwall'u standart bir özellik olarak eklemek için bir yerel ev üreticisi ile ortaklık kurdu. Güneşi standart olarak kullanmak, sürdürülebilir bir temiz enerji kaynağı sağlayabilir ve kömürün ürettiği elektriğe olan bağımlılığı azaltabilir.

Tesla, Avustralya'nın büyük ölçekli enerji projeleri üzerinde çalışıyor ve Güney Avustralya'da bir rüzgar santrali için bir Powerpack sistemi inşa ediyor - bu da dünyanın en büyük ve en güçlü lityum iyon pil depolama sistemi olacak. 15 Ağustos tarihine kadar Melbourne Federal Meydanı’na park edilen Tesla Tiny House, yakında Avustralya'nın doğu şehirlerini gezmeye başlayacak.