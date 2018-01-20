TESK'ten düşük vergili akaryakıt talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt zamlarının nakliyeci esnafın maliyetlerini artırdığını belirterek, nakliyecilere düşük vergili ucuz akaryakıt sağlanmasını istedi.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, taşımacılık alanında faaliyet gösteren esnafının kazançlarının akaryakıt ve yedek parçaya gittiğini, esnaf için bu fiyatlarla para kazanmanın çok zor olduğunu savundu.

Mazot ve benzinde vergi indirimi talep eden Palandöken, "Benzin ve motorindeki vergilerin yüzde 10 oranında düşmesi ile piyasalar rahatlar. Vatandaşların ve dar gelirlilerin yaşam kalitesi artar. Nakliyeci ve taşımacı esnafına düşük vergili ucuz akaryakıt istiyoruz, indirim piyasaları ve esnafı rahatlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



