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TESK'ten çoçuk işçiliği mücadelesi

AA
05 Ağustos 2017 - 10:27Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 10:27

TESK Genel Başkanı Palandöken: "'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edilecek olan 2018 yılı bizim için de öyle olacak. Bundan sonra daha güçlü şekilde çocuk işçiliği ile mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, UNICEF ile işbirliği yaparak çocuk işçiliğini bitirmeyi amaçladıklarını kaydederek, "'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edilecek olan 2018 yılı bizim için de öyle olacak. Bundan sonra daha güçlü şekilde çocuk işçiliği ile mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, çocuk işçiliği ile mücadelede sistem ve birikim olarak hazır olduklarını vurgulayarak, "TESK'in çocuk işçiliği ile mücadelede önemli bir birikimi ve çocuk işçiliği ile mücadelede işlevsel kılabileceği bir yapı olan İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (İDDG) sistemi var. İş yeri temelli öz-denetim ve rehberlik sistemi olan İDDG'lerin güçlendirilmesi, KOBİ'lerde çocuk işçiliği konusunda işveren bilgi ve farkındalığının artırılması ve çıraklık sisteminin işveren ve öğrenci ayağının desteklenmesi TESK-UNICEF işbirliğinin temel noktaları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF'le işbirliği kapsamında toplantılar düzenlediklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Çocuk ve genç çalışanlar mesleki eğitime yönlendirilmeli. Çalışan çocukların mesleki eğitime yönlendirilebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılmalı. Hedeflerimiz arasında TESK içerisindeki çıraklara yönelik veri tabanı ve izleme sistemi kurmak da var. Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edilecek olan 2018 yılı bizim için de öyle olacak. Bundan sonra daha güçlü şekilde çocuk işçiliği ile mücadele edeceğiz."

Etiketler: TESK , çocuk işçiler , bendevi palandöken
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