Teşkilata mesaj: Safları sıkılaştırdık

SOĞUK DUVARLAR YIKILDI

“AK Parti, meşru olan her fikre, inanca aynı yakınlıkta duran ve kendini toplumun bütünüyle ifade eden bir siyasetin temsilcisi olarak halkın huzuruna çıkmıştır. Türk siyasetinin pusulasını daha çok demokratikleşmeye, kalkınmaya ve güçlenmeye ayarlayan siyaset anlayışı milletimizin daima güven duygularıyla karşılık bulmuştur. AK Parti iktidarında devlet ve millet arasındaki soğuk duvarların yıkıldığına bütün dünya şahittir. Bu harekete gönül veren insanlar terör, karalama kampanyaları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi haince tertipler karşısında saflarını daha da sıkılaştırmış, fitneye fırsat vermemiştir.”