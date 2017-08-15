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    Teşkilata mesaj: Safları sıkılaştırdık

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    15 Ağustos 2017 - 22:51Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 22:51

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti’nin bütün vatandaşların hukukunu kararlılıkla savunduğunu belirterek; demokrasiye, adalete, insan hak ve özgürlüklerine yürekten bağlı olduklarını vurguladı. AK Parti’nin dergisinde teşkilatın 16 yılını değerlendiren Başbakan Yıldırım, özetle şu mesajları verdi:

    SOĞUK DUVARLAR YIKILDI
    “AK Parti, meşru olan her fikre, inanca aynı yakınlıkta duran ve kendini toplumun bütünüyle ifade eden bir siyasetin temsilcisi olarak halkın huzuruna çıkmıştır. Türk siyasetinin pusulasını daha çok demokratikleşmeye, kalkınmaya ve güçlenmeye ayarlayan siyaset anlayışı milletimizin daima güven duygularıyla karşılık bulmuştur. AK Parti iktidarında devlet ve millet arasındaki soğuk duvarların yıkıldığına bütün dünya şahittir. Bu harekete gönül veren insanlar terör, karalama kampanyaları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi haince tertipler karşısında saflarını daha da sıkılaştırmış, fitneye fırsat vermemiştir.” 

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , AK Parti , gazetehaberleri
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