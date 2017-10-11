TESK ve SGK'dan kayıtlı istihdama destek projesi

Palandöken, yazılı açıklamasında, TESK ve SGK ile kayıt dışı istihdamla mücadelede ve kayıtlı istihdamın desteklenmesi konusunda "Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP)" adı altında önemli bir projeye imza attıklarını belirtti. Bursa, Tekirdağ, Gaziantep, Konya, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa, Eskişehir, Kayseri, Rize, Samsun, Trabzon ve Ankara gibi 15 ilde sosyal güvenlik bilgilendirme konferansı yapılacağını kaydeden Palandöken, bu faaliyetlerin ilkinin 10 Ekim'de Bursa'da başlayacağını aktardı.

Kayıt dışı istihdamla mücadele edeceklerini vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projemiz, sosyal güvenlik konusunda bilincin artırılması, denetimin etkin hale getirilmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni politikalar üretilmesi amacıyla rehberlik, denetim ve bilinçlendirme konularını içeren 14 ana faaliyetten oluşuyor.

Projenin en önemli faaliyetlerinden birisi de esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesidir. Kayıt dışı işçi çalıştırmanın olumsuz sonuçları ve sosyal güvenlik teşvikleri konulu sunumlar yaparak bilinci artırmayı hedefliyoruz.

Kayıt dışı istihdamla her zaman olduğu gibi bundan sonra da yoğun şekilde mücadele edeceğiz. 'Esnaf Rehberinin' dağıtılacağı konferanslarımıza tüm mensuplarımızın yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz."