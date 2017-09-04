TESK: BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ bÃ¼yÃ¼rken vatandaÅŸÄ±n parasÄ± kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼yor

VatandaÅŸlarÄ±n borÃ§larÄ± yÃ¼zÃ¼nden takibe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak bankalarÄ±n yÃ¼ksek kÂƒrlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirten TESK Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken, Bankalar yÃ¼ksek faizli krediler ile karlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kar katarken vatandaÅŸ borÃ§larÄ± ile boÄŸuÅŸuyor. Borsada iÅŸlem gÃ¶ren 9 bankanÄ±n kÂƒrÄ± yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 33,2 arttÄ±. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartÄ± borcundan dolayÄ± yasal takibe alÄ±nmÄ±ÅŸ toplam kiÅŸi sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±na gÃ¶re bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 2 artarak 712 bin kiÅŸi oldu" dedi.



â€™VATANDAÅžIN BORCU ARTTIKÃ‡A BANKALARIN DA KAZANCI ARTIYORâ€™



BankalarÄ±n kÂƒrlarÄ± ile vatandaÅŸÄ±n borÃ§larÄ±nÄ±n sÃ¼rekli arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Bendevi PalandÃ¶ken, "TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi Risk Merkeziâ€™nin 2017 Haziran raporuna gÃ¶re, bireysel kredi borcundan dolayÄ± yasal takibe alÄ±nmÄ±ÅŸ kiÅŸi sayÄ±sÄ± yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 2 oranÄ±nda artarak 712 bin kiÅŸi oldu. AynÄ± zamanda 1 milyon 940 bin 626 kiÅŸinin bireysel kredi borcu var ve bireysel kredi kartÄ± borcunu Ã¶deyemeyen kiÅŸi sayÄ±sÄ± ise 2 milyon 238 bin 385 kiÅŸi. BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumu verilerine gÃ¶re ise TÃ¼rk bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n dÃ¶nem net kÂƒrÄ±, bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine oranla yÃ¼zde 33,2 artarak 25 milyar 355 milyon liraya yÃ¼kseldi. VatandaÅŸÄ±n borcu arttÄ±kÃ§a bankalarÄ±n kazanÃ§larÄ± da hÄ±zlÄ± ÅŸekilde artÄ±yor" diye konuÅŸtu.



â€™FARKLI ADLAR ALTINDA VATANDAÅžTAN PARA KESÄ°LÄ°YORâ€™



BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen sektÃ¶rlerden biri olduÄŸunu hatÄ±rlatan PalandÃ¶ken, "En hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen sektÃ¶rlerden birisi bankacÄ±lÄ±k. Ãœlkemizin geliÅŸmesi ile sektÃ¶rÃ¼n bÃ¼yÃ¼mesi de gayet normal fakat kÂƒr yÃ¼zdeleri normalin Ã¼zerinde. Hesap iÅŸletim Ã¼creti, havale Ã¼creti, dosya masrafÄ±, yapÄ±landÄ±rma kesintisi, kredi tespit Ã¼creti, istihbarat Ã¼creti gibi Ã§eÅŸitli sebeplerle vatandaÅŸtan Ã¼cret alÄ±nmamalÄ±. Normalin Ã§ok Ã¼zerinde kÂƒr yÃ¼zdeleri ile 1 senede yÃ¼zde 33 artÄ±ÅŸ sektÃ¶rÃ¼ bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken vatandaÅŸÄ±n parasÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼yor. Bankalar farklÄ± adlar altÄ±nda vatandaÅŸtan para kesmemeli ve yÃ¼ksek faiz oranlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmeli. Bankalar bu ÅŸekilde kazancÄ±nÄ± ve kÂƒrÄ±nÄ± katlayarak artÄ±rÄ±rken vatandaÅŸÄ±n da aynÄ± oranda borcu katlanarak artÄ±yor" dedi.