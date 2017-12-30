Tesettüre uymayana hapis yerine ‘eğitim’

Başkent Tahran’da 100’den fazla merkez açtıklarını söyleyen Rahimi, kurallara uymayan kadınların ‘eğitim merkezleri’nde İslami referanslara göre ‘eğitileceğini’ açıkladı. Yarı resmi Tasnim haber ajansı ise kurallara uymayanların polis tarafından verilen derslere katılacağını bildirdi. İslami kıyafet kuralları kaldırılmayacak ve söz konusu kişi, kıyafet kuralını ihlal etmeye devam ederse hukuki işlem yapılabilir. İran’da 1979’daki İslam devrimi sonrası kadınlarda tesettür zorunlu hale getirilmişti.

TAHRAN’DA PROTESTO GÖZALTILARI

İRAN’da perşembe günü ekonomik taleplerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler ikinci gününde ülke geneline yayıldı. Kirmanşah kentinde ‘hayat pahalılığını’ protesto eden göstericilere, polis dün müdahale etti. Ülkenin dış politikası, rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti aleyhine “Ne Gazze, ne Lübnan canım İran’a feda olsun”, “Kahrolsun diktatör”, “Kahrolsun Ruhani” şeklinde sloganlar atan göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.