Teşekkürler Başkan

Pardon, Denizli beni yanıltmaya devam ediyor!

Maç öncesi kadrolar açıklandığında Ernst’in olmadığını ilk duyduğum anda, Mustafa Hoca’nın bile buna cesaret edemeyeceğini, kesin bir sakatlık olduğunu düşündüm…

Yanıldım…

Adamı zehirlemişler!

Nasıl zehirlenmiş? Kampta ki yemekten!

Pardon ya, ben mi yanlış anlıyorum acaba?

Sadece Ernst mi zehirlendi? Nasıl bir zehirmiş bu!

Sabote edilse, bir plan hazırlansa anca böyle olurdu herhalde!

Tabii ki yaşanan olay büyük talihsizlik olarak ilan edilecek ve yine hesap sorulmayacak…

Nasıl olsa unutulur öyle değil mi?

**

Fatih Kaya yazıyor

Sahada ki rezil futbola geçmeden, birkaç kelam etmek istiyorum…

Beşiktaş kendi sahasında en son hangi takıma 3-0 gibi net bir skorla yenildi hatırlamıyorum!

Şampiyonlar Ligi’nin en pahalı(!) maçında bize bu büyük utancı yaşatan, futbolcu kardeşlerime, sevgili Mustafa Denizli’ye ve Büyük Başkan Yıldırım Demirören’e teşekkürü bir borç bilirim!



##

Takım sahaya çıktı…

Kafamda şablonu oturtmaya çalışıyorum…

Savunma belli, İbrahim Kaş savunmanın sağında, Üzülmez solunda, göbekte de Sivok ve Ferrari…

Orta alanda Fink ve Uğur…

Sol açıkta Ekrem, sağ açıkta Serdar Özkan, ortada Tabata, ileride de tek forvet Bobo…

Aşağı-yukarı herkesin kadrosu böyle olur çıkan futbolculardan…

Yok, gerçek öyle değil!

Takımda santrafor oynayacak bir tane futbolcu var, Denizli onu da sol açıkta değerlendiriyor. Tabata da tek santrafor! Maçın ilerleyen dakikalarında herkes her yerde oynamaya başladı, tıpkı halı saha maçı gibi!

Wolfsburg hücum ediyor, 11 kişi savunma yapıyoruz… Rakip rahat rahat top çeviriyor. Kimse müdahale etmiyor. Al gülüm ver gülüm… Oh ne ala!

Wolfsburg’lu Misimoviç’e bir omuz müdahalesi bile yapılmıyor… 1.50’lik Josue sahada Fink(!) atıyor…

İbrahim Kaş, Dzeko’nun arkasında durmuş, nereye gitse peşinde. Güzel…

Ama her top Dzeko’da? Nasıl olacak bu iş?

Dzeko istediği gibi oyunu yönlendiriyor… Bizim İbrahim gölge markajı yapıyor. Bir omuz darbesiyle Kaş’ı bir sağa bir sola savuruyor…

İkinci yarıda Dzeko’nun peşinden giden İbrahim Kaş’ın boşluğunu Uğur doldurmaya çalışıyor…

Takımın bütün disiplini bozuk, kim nerede ne yapıyor belli değil…

Sol ayaklı Tello sağ kanattan top alıyor, soluna çekiyor. Vuruyor…

Tek aksiyonumuz bu! Gol atarsak kazara böyle olacak...

**

Daha fazla dünkü maçın tarifini yapamayacağım, çünkü maç zehir gibiydi…

Futbolcuların sahada ki hırsını ve mücadelesini gördükten sonra üstüne bir de aldıkları para aklıma geliyor, midem bulanıyor…

Yazık, gerçekten çok yazık!

**



Beşiktaş saha içinde ve dışında kesinlikle iyi yönetilemiyor…

Tribüne bakıyorsunuz, Başkan çıldırmış, tribüne parmak sallıyor!

Futbolcular top oynamıyor, koşmuyor, pres yapmıyor…

Ne istedikleri belli değil…

Hoca ayrı dünyalarda, 7 puanla çıkarız diyor. Sahaya bakıyorsun o puanları alacak ne bir futbol var ne de futbolcu…

Taraftar ne yapsın? Tribünün bu hale gelmesi kimin suçu?

Belki konuyla alakasız ama Beşiktaş’ın nasıl yönetildiği konusunda ufak bir örnek vereyim…

Dün maçtan çıkıyoruz, Kapalı Tribünün altında bulunan Kartal Yuvası'nın tam karşısında, bakın yolun diğer tarafında değil, Kartal Yuvası’nın 2-3 metre ilerisinde, polis barikatının içinde korsan tezgahı kurulmuş, satış yapılıyor…

Satışlar da iyi gibi, maşallah, Allah bereket versin!

Nasıl olacak peki Başkan… Kim suçlu?