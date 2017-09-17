Tescilli fasulyede hasat zamanı

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, yaptığı açıklamada, Akkuş şeker fasulyesinin 2010 yılında Akkuş Ziraat Odasının girişimleri sonucu Türk Patent Enstitüsü tarafından "coğrafi işaret" olarak tescillendiğini anımsattı.

Akkuş şeker fasulyesinin hasadına başlandığını belirten Kaya, fasulye hasadının 20-25 gün sürebileceğini söyledi.

Kaya, ilçedeki 19 mahallenin tamamının tek geçim kaynağının Akkuş şeker fasulyesi olduğuna dikkati çekerek, "2 binin üzerinde çiftçimiz tarafından Akkuş şeker fasulyesi yetiştiriliyor. Bin 500 dönüm arazide üretimi yapılan Akkuş şeker fasulyesinde bu sezon 300 ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Bu fasulyeleri oda olarak kendilerinin satın alacağını aktaran Kaya, "Kilogramı 13-16 lira arasında değişen fiyattan alacağımız fasulyeyi paketleyip tescilli damgasını vurduktan sonra büyük marketlere satışını gerçekleştireceğiz. Hiçbir üreticimizin elinde ürünü kalmayacak. Hepsinin alımını biz yapacağız." diye konuştu.

Tescil sonrası Akkuş şeker fasulyesine ilginin her yıl arttığına işaret eden Kaya, fasulyenin damak zevki, erken pişmesi ve kabuksuz olması gibi birçok farklı özelliği bulunduğunu dile getirdi.

Kaya, beyaz renkli, kendine has tadı, aroması ve kokusu olan fasulyenin gelecek yıldan itibaren ihracatının söz konusu olabileceğini kaydederek, bu konuda girişimlerin devam ettiğini sözlerine ekledi.





