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TES-İŞ'ten nükleerde çifte iş birliği

AA
28 Temmuz 2017 - 13:43Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 13:43

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası tarafından (TES-İŞ), Akkuyu'daki nükleer santralin yapımını üstlenen Rus enerji şirketi Rosatom'un örgütlü sendikası Profatom ve Belarus Enerji, Gaz ve Petrol Sanayi Sendikası ile uzun vadeli işbirliği yapmak üzere mutabakat sağlandığı bildirildi.

TES-İŞ'ten yapılan açıklamada, söz konusu mutabakat çerçevesinde gelecek ay imzalanacak anlaşma kapsamında, sektörde çalışan işçi ve profesyonellerin koşullarının gözlenmesiyle nükleer enerjinin tanınma konusunda ortak çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi. 
Profatom sendikasının Rusya'nın 37 bölgesinde yaklaşık 320 bin üyesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, TES-İŞ Başkanı Mustafa Şahin'in şu ifadelerine yer verildi: 

"Profatom’un genel başkanı Igor Fomichev gelecek ağustos içerisinde Ankara’ya gelecek. Kendisiyle enerji sektöründe çalışan kesimin haklarını korumak ve özellikle nükleer enerjide bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla bir iş birliği anlaşması imzalayacağız. Ayrıca aynı şekilde Belarus Enerji, Gaz ve Petrol Sanayi Sendikası ile de temas halindeyiz.

Akkuyu’yu inşaa edecek Rosatom aynı zamanda Belarus’ta da nükleer santral yapıyor. Belarus sendikasının genel başkanı Viladimir Diklov da aynı gün Ankara’da olacak ve kendileri ile de ayrı bir ikili iş birliği anlaşması imzalayacağız. Böylece bu ülkelerdeki enerji sendikalarıyla tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunup ortak etkinliklerle işçi hak ve özgürlükleri, çevre ve yaşam koşulları gibi konularda dayanışma içerisinde olacağız." 

Mersin Akkuyu NGS Projesi'ne ilişkin ilk anlaşma 2010 yılında Rusya ile imzalandı. İlk bölümünün 2023'de devreye girmesi planlanan Akkuyu santrali, toplamda 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. 

Etiketler: TES-İŞ , iş birliği , Nükleer santral
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