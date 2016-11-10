Tersten okununca anlamı hiçbir şekilde değişmeyen 11 cümle

1- Traş niçin şart?
2- Pay ederek iki kerede yap.
3- Kim o komik?
4- Yok, adını da koy.
5- Rulo küçük küçük olur.
6- Altan attan atla
7- Ey Edip, Adana’da pide ye!
8- Arazi küçük, iz ara.
9- Firar eder Arif
10- Para hazır ama rıza harap
11- Işıklar arar alkışı
Tersten okunma denince, herhalde tüm zamanların en büyük şehir efsanesi Coca Cola’nın tersten yazılışıyla ilgilidir. Peki, Coca Cola’nın anlamı ne? Coca Cola’nın tersinin bir anlamı var mı? Aslında ne Coca Cola’nın ne tersinin özel bir anlamı yok. Coca Cola’yı bulan Dr. John Pemberton'ın ortağı Frank Robinson tarafından bulunmuş bu iki kelime… Oluşturulurken tek düşünülen ise hem fonetik olarak kulağa iyi gelmesi hem de iki C’nin yan yana estetik duracağı düşüncesiymiş.
'İLANDIR'