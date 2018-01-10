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    Ters kelepçe tazminatı

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    10.01.2018 - 00:04 | Son Güncelleme:

    ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, gözaltındaki kötü muamele ve işkencenin resen soruşturulması, gözaltı sırasındaki kamera kayıtlarının soruşturma dosyalarına eklenmesi ve şüpheli polislerin aleyhe tutanaklarının doğruluğu araştırılmadan tek başına hükme esas alınmaması gerektiğine ilişkin içtihat niteliğinde kritik bir ihlal kararına imza attı.

    İzmir’de 2013’te, Gezi Parkı eylemcisi Süleyman Göksel Yerdut’un gözaltı işlemleri sırasında kolunun kırılması ve devletin etkili soruşturma yürütmemesi, ‘insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele’ sayıldı. AYM, ihlal ve yeniden yargılamanın yanı sıra 15 bin lira manevi tazminata hükmetti.

    SAVCILIK ‘KOLUNU KENDİ KIRDI’ DEMİŞTİ
    AYM kararına göre, Yerdut gözaltına alınırken kolunun kırıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak, savcılık, Yerdut’un ‘İşkenceye kanıt olsun diye kendi kolunu kırdığını’ öne sürmüştü. Takipsizlik kararı sonrası Yerdut, 17 Kasım 2014’te AYM’ye başvuruda bulunmuştu.

    AYM, Yerdut’un, gözaltı işlemleri sırasında kötü muameleye maruz kaldığı, hastaneye götürülürken ters kelepçe uygulandığı, tekmelendiği, kollarının bükülerek parmak izi alındığı iddialarını haklı buldu.

    AYM, kolu alçılı adliyeye gelen Yerdut’un durumu nedeniyle adli makamlarca resen soruşturma açılmamasının, ‘resen soruşturma ilkesinin ihlali’ olduğuna karar verdi. Kararda, “Olayın şüphelileri (polisler) tarafından düzenlenen tutanakların doğrulukları araştırılmaksızın ve başkaca bir delil ile desteklenmeksizin tek başına hükme esas alınmasının tarafsız ve bağımsız soruşturma ilkelerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmektedir” denildi.

    Gözaltı sırasındaki kamera kayıtlarının ve götürüldüğü hastane kamera görüntülerinin dosyada yer almamasına dikkat çekildi.

    POLİSLERE YENİDEN YARGILAMA YOLU
    AYM’nin ihlal kararı İzmir Başsavcılığı’na gönderildi ve şüpheli polislere yargılama yolu açıldı. Daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen polislere TCK’nın 94. maddesindeki ‘işkence’ suçundan 3-12 yılla yeniden soruşturma açılacak. 

    Etiketler: Gezi Parkı eylemleri , gazetehaberleri
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