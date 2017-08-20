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    'Terörün yeni hedefi İtalya' iddiası

    DHA
    20 Ağustos 2017 - 14:05Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 14:13

    ABD merkezli Site Intel Group isimli teknik analiz kuruluşu, terör örgütü DEAŞ'ın bir sonraki hedefinin İtalya olduğunu öne sürdü. İddia, İtalya'da gündemin ilk sırasına oturdu.

    Cihat yanlısı örgütlerin internetteki faaliyetlerini izleyen kuruluşun aktardığı bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ üyeleri Telegram üzerinden yaptıkları yazışmalarda, bir sonraki saldırı hedefinin İtalya olduğunu belirtti.

    DEAŞ, propaganda araçlarıyla 2015 ve 2016 yıllarında da İtalyayı açıkça tehdit etmişti.

    Ülke basını hükümetin, saldırı riskine karşı zaten daha önce alınmış olan tedbirlere yenilerinin eklenmesine gerek olup olmadığı konusunda çalışmakta olduğunu yazdı.

    İTALYA'DAKİ KONTROL ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

    Bu arada, Barselona'daki kamyonetli saldırının ardından İtalyanın başkenti Roma ile Milano kentlerinde de güvenlik önlemleri artırıldı.

    Aralık ayında Almanya'nın başkenti Berlin'deki Noel pazarına bir TIRla düzenlenen saldırının ardından, başta kentin merkezindeki Duomo Meydanı olmak üzere, Milanoda kritik noktalara beton bariyerler yerleştirilmişti.

    Etiketler: italya , deaş , terör
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