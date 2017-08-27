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    Terörle böyle mücadele edecek!

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    27 Ağustos 2017 - 15:41Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 16:11

    RUSYA’nın Kafkaslar bölgesinde yer alan Çeçenistan’ın lideri.Ramazan Kadirov, ülkesinde birçok problemin parçalanmış ailelerden kaynaklandığını savunarak, boşanmış eşleri zorla birleştirme programı başlattı. Kocalarıyla barıştırılan kadınlar Rusya Federasyonu yasalarına aykırı olmasına rağmen ikinci eş olarak da aileye dönebiliyor.

    Geçen haziran ayında başkent Grozni’de bir konuşma yapan Kadirov, “Boşanmış veya ayrı yaşayan aile çocukları eninde sonunda eşkıya veya terörist oluyor. Bunun önüne aileleri birleştirerek geçmemiz şart” demişti.

    Ramazan Kadirov’un konuşmasının ardından başta başkent  Grozni olmak üzere tüm yerleşim birimlerinde “Aile Uyum Komisyonları” kuruldu.

    Bölgelerdeki çalışma komisyonlarına yerel yönetici, dini otorite ve aksakal heyeti dahil edildi. Çeçen televizyonuna göre proje başladığından bu yana 948 aile birleştirildi.

    Grozni’deki Aile Uyum Komisyonu Başkanı Resul Uspanov, “İlk önce yerel yönetimler bölgelerinde boşanmış çiftleri tespit ederek listeleri hazırlıyor. Ardından ayrı yaşayan eşler komisyon önüne çıkarak bu duruma nasıl geldiklerini anlatıyor. Komisyon ise taraflara yeniden birleşmeleri telkininde bulunuyor. Son derece karmaşık problemler yüzünden ayrı düşen eşlerin durumu ise dini heyet, mollalar tarafından dinleniyor.

    En ufak bir umut ışığı hissedildiğinde eşlere bir araya gelmeleri emri veriliyor. Tabi 2-3 yıl ayrı yaşayan ve bu arada erkeğin yeniden evlendiği çiftler de oluyor. Bunun gibi durumlarda hele ortada çocuk da var ise eski eş yeni aileye ikinci eş olarak geri alınıyor. Dini otoriteler ahaliye durumu fetva ile duyuruyor” dedi.

     

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    Etiketler: çeçen , çeçenistan , kadirov
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