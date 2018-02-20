Teröristlerin yeni taktiklerini açıkladı! Türkiye'ye böyle giriyorlarmış

TÜFENKCİ, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeytin Dalı harekâtı kapsamında gümrük kapılarında güvenliğin artırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tüfenkci, özellikle Öncüpınar ve Cilvegöz kapılarında daha sıkı tedbir aldıklarını bildirdi.



Tüfenkci, terör örgütlerinde yaralıların Türkiye'ye geçmeye çalıştıklarını kaydetti. Gerek dağılma sürecindeki DEAŞ'ın gerekse YPG/PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye girişlerinin kapılarda önlenmesine ilişkin her zamankinden daha fazla çalışma yapıldığını aktaran Tüfenkci, kapılara personel ve araç takviyesi yapıldığını bildirdi. Kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini dile getiren Tüfenkci, "DEAŞ ya da YPG/PKK'lı teröristler, araç kasalarında, gizli bölmelerde veya kimlik değiştirerek ya da Irak pasaportu alarak normal vatandaş gibi sınır kapılarımızdan geçmeye çalışıyorlar, yakalamalar var. Bunları önlemeye yönelik çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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