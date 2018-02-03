Teröristlerin karargah olarak kullandığı ev alev topuna döndü!



Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin’e doğru ilerleyişi sürüyor. Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca aralıklarla top atışları duyuldu. Zeytin Dalı Harekatı’nda askerin açtığı cephelerden biri de Afrin’e bağlı Bülbül beldesi oldu. Burseya Dağı’nın alınmasından sonra harekatın ağırlık noktası olan Darmık Dağı’nın güneyinde yer alan Bülbül beldesi teröristlerden temizlendi. Bülbül beldesine giren Türk askerinin, terör örgütü PKK/YPG’nin karargh olarak kullandığı binadaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Türk askeri, duvardaki ’sözde’ Kürdistan haritalı saat ve örgüt flamaları ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ait resimleri indiriyor. Karargahta bulunan ABD bayrağı desenli battaniye ise dikkat çekti.

897 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu açıklandı. Açıklamada şöyle dendi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur.’

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