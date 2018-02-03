Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Teröristlerin karargah olarak kullandığı ev alev topuna döndü!

    Teröristlerin karargah olarak kullandığı ev alev topuna döndü!

    Hürriyet Haber
    03.02.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:

    Afrin kırsalında sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, insansız hava araçları tarafından belirlenen terörist mevzileri ve karargah olarak kullandıkları binalar da çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleriyle ateş altına alınıyor. Afrin kırsalında belirlenen ve teröristlerin karargah olarak kullandıkları bir ev de fırtına obüsüyle ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan ev, mühimmatların da patlamasıyla alev topuna döndü. İmha edilen evdeki bir grup teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

     


    Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin’e doğru ilerleyişi sürüyor. Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca aralıklarla top atışları duyuldu. Zeytin Dalı Harekatı’nda askerin açtığı cephelerden biri de Afrin’e bağlı Bülbül beldesi oldu. Burseya Dağı’nın alınmasından sonra harekatın ağırlık noktası olan Darmık Dağı’nın güneyinde yer alan Bülbül beldesi teröristlerden temizlendi. Bülbül beldesine giren Türk askerinin, terör örgütü PKK/YPG’nin karargh olarak kullandığı binadaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Türk askeri, duvardaki ’sözde’ Kürdistan haritalı saat ve örgüt flamaları ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ait resimleri indiriyor. Karargahta bulunan ABD bayrağı desenli battaniye ise dikkat çekti.

    897 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu açıklandı. Açıklamada şöyle dendi:

    "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

    ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur.’

    Teröristlerin karargah olarak kullandığı ev alev topuna döndü

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: son dakika , afrin , suriye , türkiye , tsk , terör , terörist , zeytin dalı , operasyon , karargah
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri