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    Teröristlerin 8 katlı ve yüzme havuzlu sığınağına operasyon

    TUNCELİ (DHA)
    17.02.2018 - 07:34 | Son Güncelleme:

    TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat timlerinin merkeze bağlı Kutuderesi Vadisi’nin tabanındaki kayalık alanda, terör örgütü PKK’nın 8 katlı sığınağı tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi. PKK’lı teröristlerin yaklaşık 20 gün önce terk ettikleri sığınağın içerisinde banyo, tuvalet ve yüzme havuzunun olduğu belirtildi.

    Kutuderesi Vadisi’nde 100 metre derinliğinde ve 8 katlı bir PKK sığınağı tespit edilirken, sığınakta yüzme havuzu da bulunduğu belirtildi. PKK’lıların sığınak içine su taşımak için 750 metre su borusu döşedikleri tespit edildi.

    Teröristlerin 8 katlı ve yüzme havuzlu sığınağına operasyonPKK’lıların sığınağı bir daha kullanmaması için bölgeye gönderilen özel patlayıcı ile 8 katlı sığınağın girişi havaya uçurularak tamamen kullanılmaz hale getirildi. Sığınak içinde örgüte ait çok miktarda patlayıcı madde ile gıda maddesi ele geçirildi.

    Teröristlerin 8 katlı ve yüzme havuzlu sığınağına operasyonTunceli Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait biri 8 katlı 100 m. derinliğinde (banyo, WC ve yüzme havuzlu) olmak üzere toplam 3 sığınak içerisinde; 100 kg. amonyum nitrat, 2 adet jeneratör, 8 adet akü, 20 lt. benzin, 4 adet motor yağı, 48 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet pil bloğu, 3 adet sırt çantası, 4 adet puşi, 10 adet terörist kıyafeti, 1 adet 5 tonluk su deposu, 1 adet 2 tonluk yüzme havuzu, 200 m dağcılık ipi, 4 adet soba, 1 adet banyo sobası, 60 adet soba borusu, 4 adet varil, 20 adet battaniye, 4 adet halı, 20 adet hızar ağzı, 20 kg. bulgur, 20 kg. şeker, 100 kg. un, 20 adet gaz lambası, 150 adet tasarruf lambası, 2 adet ekmek pişirme sacı, 750 m. su borusu, 30 adet 60 lt’lik boş bidon, 1 top naylon, 200 m. kablo, 2 adet çadır, 1 adet mont, 326 adet iç çamaşırı, 30 adet eldiven ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

    Teröristlerin 8 katlı ve yüzme havuzlu sığınağına operasyon

    Teröristlerin 8 katlı ve yüzme havuzlu sığınağına operasyon

     

    Etiketler: Tunceli , PKK , Kutuderesi Vadisi , son dakika
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