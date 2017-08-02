Teröristlerin 3’ü de uyuşturucu bağımlısı

BİRİNCİ SALDIRI

Tarih: 24 Temmuz 2016. Yer: Ansbach. 27 yaşındaki Suriyeli mülteci Mohamad Daleel açık hava konserinde sırt çantasındaki bombanın pimini çekerek kendini havaya uçurdu. Patlamada 15 kişi yaralandı. Mohammed Daleel bombayı patlatmadan önce konser yerine girmek istedi. Ancak güvenlikten geçemedi. Yoksa intihar saldırısının bilançosu çok daha ağır olacaktı. Mohamad Daleel, Almanya’da uyuşturucudan sabıkalı. Almanya’ya 2 yıl önce iltica etmiş. Bir yıl sonra ilticası reddedilmiş. Geçici oturma izniyle kalıyor. Her an polisin gelip kendini sınır dışı edeceği korkusuyla yaşıyor. İki kez intihara kalkışmış. Psikiyatride tedavi görmüş. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

İKİNCİ SALDIRI

Tarih: 19 Aralık 2016. Yer Berlin. 24 yaşındaki Tunuslu mülteci Anis Amri, Ku’dam’daki Noel Pazarına TIR’la girdi. 12 kişiyi öldürdü. 70 kişiyi yaraladı. Anis Amri daha önce İtalya’ya iltica etmiş. Kundaklama suçundan 4 yıl hapis yatıp çıkmış ve bir yolunu bulup Almanya’ya gelmiş. Poliste uyuşturucudan sabıkalı. Hatta uyuşturucu ticaretinden geçiniyor. Amri hakkında da sınır dışı kararı var. Alman polisi sınır dışı etmek için Tunus’tan pasaport gönderilmesini bekliyor. Ama sınır dışı edilmeden önce DEAŞ adına katliam yaptı.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Tarih: 28 Temmuz 2017. Yer: Hamburg Barmbek semti. 26 yaşındaki Filistin asıllı Ahmad Alhav, bir süpermarkete girip raftan 20 cm uzunluğundaki mutfak bıçağını alarak, önüne gelen insanlara rastgele sapladı. Bir ölü, 7 yaralı. Ahmad Alhav’ın da kaderi aynı. Mısır üzerinden önce Norveç’e geliyor. Norveç ilticasını kabul etmiyor. Bu sefer İsveç’teki kardeşinin yanına gidiyor. Orada da kalamıyor. İspanya’ya geçiyor. Orda da tutunamayıp Almanya’ya geliyor. Almanya da sığınmasını reddediyor. Ahmad Alhav da uyuşturucu kullanıyor. Alkol alıyor. Ama bu içinden çıkamadığı ortam içinde birden radikalleşiyor. Sakal bırakıyor. Entari giyiyor. Kaldığı mülteci yurdunun koridorunda sesli sureler okuyor. Psikolojisi bozuk. Üç teröristin de kaderi ortak. Hayata bir türlü tutunamayan, uyuşturucu kullanan gençler. Terör örgütleri işte bu gençleri buluyor.