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    Teröristlerin 300 metrelik 'televizyonlu' tüneli görüntülendi

    AA
    29.01.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekâtı kapsamında ele geçirilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait tünel ve mevziler, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

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    • Teröristlerin 300 metrelik tüneli görüntülendi
    • Teröristlerin 300 metrelik tüneli görüntülendi
    • Teröristlerin 300 metrelik tüneli görüntülendi
    • Teröristlerin 300 metrelik tüneli görüntülendi

    Zeytin Dalı harekâtı sürüyor...  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güçler, Afrin'in batısından ilerleyişlerini sürdürüyor. Harekât kapsamında temizlenen bölgelerdeki terör örgütü PYD/PKK mevzileri dikkati çekiyor.

    AA ekibi, Afrin'in batısında PYD/PKK üyesi teröristlerce kullanılan mevzi ve tüneli görüntüledi.

    Betondan inşa edilen yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde televizyon dahi bulunurken teröristler kum ve taşlarla kapladıkları bu yapılar sayesinde olası hava harekâtlarından korunmaya, buralardan Mehmetçiğe saldırmaya çalışıyordu.

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    Teröristlerin 300 metrelik televizyonlu tüneli görüntülendi

    Farklı bölümlerden oluşan 300 metre uzunluğundaki tünelde gözetleme ve saldırı için küçük koruganlar bulunuyor. Tünelin belli bölümleri kum torbalarıyla güçlendirilmiş mevzilere açılıyor.

    Aydınlatmanın çekilen elektriğe bağlı lambalarla sağlandığı tünelde havalandırma bölümleri görülüyor. Tünelde teröristlerce mutfak olarak kullanılan bir alan yer alırken bir başka bölümde ise uydu yayınlarının izlenebildiği televizyon bulunuyor.

    SİLİNDİR MEVZİLER


    Kontrol altına alınan bölgede teröristlerce kullanılan silindir şeklinde mevziler de yer alıyor. Dışarıdan belli olmaması için tünellerin ve söz konusu mevzilerin üzerini taş ve kumlarla kapatan teröristlerin buralardan hudut hattını ve  Mehmetçiği gözetlediği belirtiliyor.

    Silindirik mevzinin şeklinden dolayı daha zor belli olduğu ve olası atışlar için hedef küçülttüğü ifade ediliyor.

    Teröristlerin 300 metrelik televizyonlu tüneli görüntülendi

    Etiketler: Tünel , siper , son dakika
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