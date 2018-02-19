Teröristlere ağır darbe! Görüldükleri yerde vuruluyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden operasyonda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist topçu atışıyla etkisiz hale getirilmiştir. Hakkari Yüksekova Irak kuzeyi uzanımında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist topçu atışıyla etkisiz hale getirilmiştir."



YURT İÇİNDE 16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İçişleri Bakanlığı da ülke genelinde son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda, terörden aranan listesinin ‘yeşil’ kategorisinde yer alan DHKP/C terör örgütü üyesi Nurhan Yılmaz ve DEAŞ terör örgütü içerisinde ‘sözde’ sosyal medya sorumlusu olarak görev yapan ve ‘Öldürülecekler listesi’ oluşturup yayınlayan Irak uyruklu Amanı Mahmood’un da aralarında bulunduğu 16 terörist etkisiz hale getirildi.



Yapılan operasyonlar neticesinde 8 ilde, terör örgütleri tarafından kullanılan 30 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 38’i ağır ve uzun namlulu toplam 52 silah, 661 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 16 el bombası, 14 bin 708 muhtelif mühimmat ele geçirilirken, 24 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.