Teröristlerden hain tuzak! Son anda farkedildi

TSK tarafından 20 Ocak’ta, Afrin’deki terör örgütlerine yönelik başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatı’ ile bölgedeki birçok köy teröristlerden arındırıldı. Ele geçirilen köylerde, teröristlerin akıl almaz yöntemlerle tuzakladıkları el yapımı patlayıcılar tespit edildi.Teröristlerin, patlayıcıları, evlerin içine ya da farklı bölgelerdeki direk altlarına ve yollara tuzakladığı görüldü.



HALININ ALTINDA BOMBA TUZAĞI



TSK birlikleri ile ÖSO güçlerinin harekat kapsamında girdiği Cinderes bölgesindeki köylerden birinde, evin girişindeki halının altına tuzaklanan patlayıcının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerden, evin farklı noktalarına yerleştirilen patlayıcıların, kabloyla birbirine bağlandığı saptandı. Tuzaklamanın ise kapıdan içeri girilip, halıya basıldığı anda devreye girecek şekilde hazırlandığı belirlendi.







