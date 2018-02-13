Teröristlerden hain tuzak! Kaçarken her yere gizliyorlar

ZEYTİN Dalı harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü PYD/PKK'dan temizlediği köylerde örgütten geriye, kurduğu bombalı tuzakları kaldı. Terör örgütünün birçok noktaya mayın ve patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıktı. Bomba imha ekipleri, teröristlerin yerleştirdiği patlayıcıları imha çalışmaları sürdürüyor.



Teröristler, bu yönteme işgal ettiği bölgelerden kaçmadan önce TSK ve ÖSO birliklerinin ilerlemesini yavaşlatmak ve sivillerin evlerine geri dönmesinin önünü kapatmak için başvuruyor.



5 Şubat'ta terör örgütünden temizlenen Dikmetaş köyünde de uzman ekipler, mayın ve bombalı tuzakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. ÖSO komutanlarından Ebu Ahmet Şami, “Köyü ele geçirdikten sonra PKK'nın köydeki sivillere ait evleri mayınladığını fark ettik. PKK her yere mayın ve patlayıcı saklamış. Halkın zeytinlerini sakladığı depoları bile mayınlamışlar. Hatta köyde bıraktıkları teröristlerin cesetlerini bile mayınlamışlar. PKK, köylüleri zorla evlerinden çıkarttıktan sonra her yere bombalı tuzaklar yerleştirmiş" dedi.