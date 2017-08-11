Teröristler taş kırıcı makinelerle kazdıkları mağarada öldürüldü

Şırnak’ta Kato-İncebel Dağları’nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bir mağarada, bir grup PKK’lı terörirstin gizlendiğini tespit etti.Güvenlik güçlerinin ’teslim ol’ çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Mağara çevresindeönlem alan güvenlik güçlerinin tüm ikna çabalarına teröristler olumsuz cevap verince,operasyon düzenlendi. Mağara, patlayıcı kullanılalarak imha edildi.İçerideki 5 terörist etkisiz hale getirilirken,mağara da kullanılmaz hale geldi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Kato-İncebel Dağlarında 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu kapsamında 04 Ağustos 2017 tarihinde 7 nolu mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmıştır. Yaşanan sıcak temasın ardından gerekli tedbirler alındıktan sonra mağara içerisine askeri mühimmatlar ve patlayıcılarla düzenlenen operasyon neticesinde mağara içerisindeki 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca yapılan patlatmalar ile mağara girişi çökertilmiş ve mağara kullanılamaz hale getirilerek kapatılmıştır."

Etkisiz hale getirilen teröristlerin ardından mağaraya giren güvenlik kuvvetleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde teröristlerin Kato Dağı'na kazıcı, taş kırıcı ve delici makineler götürerek mağarayı genişlettikleri ve ayrı bölümler oluşturdukları tespit edildi. Teröristlerin taş kırıcı ve kazıcılarla kazdığı mağarayı detaylı inceleyen güvenlik kuvvetlerinin ölü olarak mağaradan çıkarılan teröristlerin ardından mağarayı kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.