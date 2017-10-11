Teröristler füzeyle saldırdı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, sınırın Irak tarafındaki PKK'lı teröristlerce güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda 1 asker hafif yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gerki Tepe bölgesinde çalışma yapan iş makinesine sınırın Irak tarafından teröristlerce güdümlü füze ile saldırı gerçekleştirildi.



Saldırıda, iş makinesi operatörü uzman çavuş hafif yaralandı.



Yaralı asker helikopterle getirildiği Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, sınır ötesinde atılan güdümlü füze saldırısında yaralanan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.