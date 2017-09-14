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    ‘Teröristin kimliği mi olur?’

    ANKARA
    14.09.2017 - 22:03 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 22:03

    HÜKÜMET Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bozdağ, SİHA tartışmalarıyla ilgili özetle şunları söyledi: “SİHA’ların görüntüsü çok net. Uzun zamandır güvenlik güçleri tarafından takip ediliyorlar. Olayın olduğu gün de aynı kişiler, 4 kişi takip ediliyor. SİHA’lar bunları vuruyor. Bunlar silahlı. Diğer kişiler ise bunlarla irtibat içinde olan terör örgütü üyeleri, işbirlikçiler, onlara destek sağlayanlar. Hem silah var hem terör örgütünün elbiseleri var hem de onların terör örgütü üyesi olduğuna dair takipler, soruşturmalar var. Çok net, çok sabit. Piknik yaparken vurulmuşlar gibi bir hava veriliyor. Yalanın bu kadarı da olmaz. Teröristin kimliği mi olur, dünyanın neresinde görülmüş teröriste kimlik sorulduğu?” 

    Etiketler: gazetehaberleri , SİHA , bekir bozdağ
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