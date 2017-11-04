Teröristin eşi itiraf etti! Kocam 6 ay boyunca...



PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahısların adreslerine dün saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, PKK/KCK mensubu bir şahsın yakalanabilmesi amacıyla, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendiği esnada hane içerisinden atılan el bombasının patlamasının ardından çatışma çıkmış ve meydana gelen patlamada Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 9 polis memurunun yaralanmış, Ahmet Alp Taşdemir adlı polis memuru ise şehit olmuştu. Operasyonlar sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak suçundan aranan şahıslardan 8’i dün sağ olarak yakalanırken, gece devam eden operasyonlarda gözaltına alınan sayı 10'a ulaştı.



Operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman, 2 adet silah, çok sayıda el bombası pimi ve dijital malzemeler ele geçirilirken, gözaltına alınan teröristin eşi ise götürüldüğü emniyet müdürlüğünde ifade verdi. Terörist eşinin ifadesinde kocasının Lice kırsalında 6 ay boyunca eğitim gördüğünü itiraf ettiği belirtildi. Terörist eşi ifadesinde kocasının eğitim gördüğü 6 ay boyunca Diyarbakır merkezde olmadığı ve eğitimin ardından eve geldiğini söylediği belirtildi.

(İHA-AKK-Y)